Plzeňský hrdina v Olomouci mrzl. Hrozná kosa, líčil obránce Moravčík

Pro plzeňského obránce to nebyla jediná kaňka pondělního večera. „Je tady hrozná kosa. Už ráno při rozbruslení jsem nemohl dýchat, jaký to byl nezvyk,“ pronesl 23letý Moravčík v útrobách promrzlého olomouckého zimáku.

Ani v zápase jste se nerozehřáli a po necelých sedmi minutách jste kvůli výměně zničeného plexiskla museli do kabin. To moc nepomůže, že?

Bylo to v podstatě v době první komerční pauzy. Vytuhli jsme a potom první dvě střídání byla hodně rychlá a svižná. Alespoň z mého pohledu, snažil jsem se do toho dostat, aby mi nezatuhly mi nohy. Byla to nepříjemnost, ale to se v hokeji stává. Bylo to stejné i pro Olomouc.

V čem bylo třetí čtvrtfinále jiné?

V ničem se nelišilo. Olomouc je urputný soupeř, věděli jsme to už dopředu a jenom to prokazují. Hrají dobře, dobře brání. Pro nás je těžké se k nim dostat a vytvořit si nějakou šanci. Jsme rádi, že jsme proměnili ty, které jsme měli.

Naopak se daří olomouckému Irglovi, Ostřížkovi nebo Strapáčovi. Nestálo by za to si je bedlivěji hlídat?

Myslím, že ne. Zase by vyplynuli a vyčnívali by jiní. Spíš jsme jim góly víceméně darovali, byly tam chyby, to se nesmí stávat. Minutu před koncem třetiny to musíme dostat jednoduše ven za modrou a ne si to vozit k nám do pásma. Nebylo to tak, že by nás rozebrali.

Ale i v olomoucké obraně se objevily mezírky, že?

Mají o čtyři těžké zápasy v předkole se Zlínem víc. Když je potom na minutku zamkneme, mají tam velké těžké hráče. Vím to sám. Je potom těžké ještě něco ze sebe vymáčknout. Víceméně stojí, potom se zavaří. Je obtížné se do toho dostat, když jsou nohy tuhé. Musíme pořád hrát dobře v útočném pásmu na puku a neztrácet je.

Díky soustavnému tlaku v pásmu jste dal rozhodující trefu. Zkuste ji popsat.

Jen jsem to napálil a zapadlo to tam. Co k tomu říct? Asi tohle jedině. My se tak snažíme hrát. Utáhnout to v rohu, trošku je nechat, ať se stáhnou. Potom mámě nahoře volné tři hráče. Teď to vyšlo, nestačili se zformovat, hrají obranu jeden na jednoho. Což je pro nás hrozně těžké, když se začne pětka pohybovat. Potom z toho vyplývají tyto šance. Káca (Petr Kadlec) to dobře vystřelil, odrazilo se to a konec už víte.

Díky výhře jste se v sérii ujali vedení 2:1. Může to být klíčové?

Rozhodně je to důležité. Kdybychom prohrávali, bylo to bylo těžší než dneska. Jsme rádi.

Ovlivní stav série úterní zápas?

Olomouc jiná nebude. Bude to stále stejné. Budou vycházet z dobré obrany. Bránit střední pásmo a dělat rychlé protiútoky. Tak to hrají. Musíme se soustředit na sebe. A ono to potom půjde.