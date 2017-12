Totální kolaps. Omlouváme se, vzkázal fanouškům plzeňský Moravčík

Co se stalo?

Vůbec si to nedokážu vysvětlit. Individuální chyby, pak se skloubilo všechno dohromady. Chomutov měl dobrý tlak do brány. Za tohle se musíme omluvit fanouškům, kteří nás přijeli podpořit. To se nesmí stát. Vedení 5:2 po druhé třetině už musíme do vítězného konce dotáhnout.

Rozhodil vás gól v úvodu třetí třetiny, kterým Chomutov snižoval na 3:5?

Je to možné. Ale my jsme zalezli dozadu, úplně zbytečně... Měli jsme naopak hrát dál ofenzivně, abychom si zápas pohlídali. Bohužel se to nestalo. Nakonec zaplaťpánbůh aspoň za ten bod. Při tom, co se dělo ve třetím dějství, je asi zlatý.

Ceníte si tedy alespoň toho, že jste ve chvíli, kdy soupeř otočil na 5:6, dokázali hned vyrovnat?

Máte pravdu, ten zápas už byl ztracený. Po vyrovnání jsme vyskočili radostí. Ale ten výpadek předtím je neomluvitelný a nepochopitelný, těžko hledám slova.

Nadále však vedete extraligu, dokonce jste zvýšili náskok. Ta ztráta možná tolik nebolí?

I když máme nahráno, takové zápasy musíme zvládat. Máme natolik kvalitní tým, abychom to dokázali.

Z posledních pěti zápasů jste vyhráli jediný. Co s tím udělat?

To se někdy stane, takový je sport. Někdy se vám daří dobře, jindy méně. Tak to prostě je. My musíme udělat všechno pro to, abychom teď zvládli domácí zápas s Jihlavou a získali tři body. Extraliga je vyrovnaná, body se budou sbírat těžko. Soupeři nás mají přečtené.

Dávají si na vás teď, když vedete extraligu, větší pozor?

Hrají se zataženou obranou, hodně zezadu. Nebude ten zbytek základní části nic lehkého. O to větší výzva je dostat se zápasem s Jihlavou zpátky na vítěznou vlnu.