Brankář Neuvirth zvládl test v AHL a vrátil se k týmu Philadelphie

Neuvirth byl mimo hru od začátku sezony kvůli zranění v dolní části těla. Teď už je zdravý a Philadelphia s ním počítá do prvního týmu. Proto český brankář po výhře nad Hartfordem, v jehož brance se objevil i Marek Mazanec, ihned odcestoval za spoluhráči z NHL.

„Cítím se dobře,“ řekl Neuvirth po utkání a ocenil pomoc spoluhráčů. „Kluci hráli přede mnou velmi dobře, navíc jsme dali rychlé tři góly. Já jsem se snažil držet své hry a chytat, jako kdyby to byl zápas NHL. Byl to dobrý test.“

Neuvirth v NHL odchytal dosud 250 zápasů a doufá, že brzy přidá další, do branky by se měl dostat v sobotu proti New York Islanders. Ještě před tím čeká Philadelphii v noci ze čtvrtka na pátek souboj s Bostonem.

„Tvrdě pracuji a věřím, že se mi to vyplatí. Snažím se být stále pozitivní a soustředím se na své výkony. Vždy chci chytit puk,“ řekl Neuvirth.

Philadelphia se zatím na výkony brankářů příliš spolehnout nemůže. Brian Elliott chytil 88,2 procent střel a Calvin Pickard jen 83,3 procent. Neuvirth měl minulou sezonu úspěšnost zákroků 91,5 procent.

Podívejte se na jeden ze zákroků Neuvirtha v utkání AHL: