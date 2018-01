Obranu hokejistů Karlových Varů vyztuží bek Plutnar

Kmenový hráč Liberce letos naskočil do extraligy v jeho dresu do deseti zápasů, mezi oběma kluby má teď vyřízené střídavé starty. „Michal je vysoký bek se zkušenostmi ze zámořských soutěží i extraligy, měl by nám pomoci vyztužit obranu,“ říká k nové posile do karlovarských řad Jaromír Kverka, sportovní manažer HC Energie.

Posílení obrany se bude Energii v závěru sezony hodit, kvůli startu na zimních OH v Pchjongčchangu přišla v únoru o svou dvojici Slovinců Matice Podlipnika a Sababudina Kovačeviće, a jak potvrdil sportovní manažer klubu, byl tohle také jeden z důvodů, proč Energie po třiadvacetiletém bekovi na poslední chvíli sáhla.

Michal Plutnar prošel všemi mládežnickými kategoriemi národního týmu, se sedmnáctkou si v roce 2010 zahrál na prestižním World Hockey Challenge v Kanadě, o tři roky později pak na světovém šampionátu dvacítek ve švédském Malmö došel s českým výběrem do čtvrtfinále. V letech 2011-2014 působil v zámoří, kde tři sezony hájil barvy klubu Tri-City Americans hrajícím prestižní juniorskou WHL (Western Hockey League). Po návratu do Čech vybojoval v sezoně 2015-16 jako stálý člen sestavy Liberce mistrovský titul v nejvyšší tuzemské soutěži, o rok později bral po porážce s Kometou Brno extraligové stříbro.

Naposledy působil třiadvacetiletý obránce ve Znojmě, které hraje mezinárodní EBEL ligu. Znojmu dal Plutnar mimochodem přednost v průběhu minulého roku právě před Energií, která o něj už v té době usilovala. A její zájem nevychladl ani teď. „Když se po ukončení jeho angažmá v EBEL lize naskytla možnost jej získat, okamžitě jsme jednali,“ přiznává Kverka na klubovém webu.

Energii čeká další utkání ve WSM lize v sobotu, od 17.00 hodin hostí v KV Areně dvanácté Ústí nad Labem, které už odsud dokázaly v 17. kole po výhře 3:2 odvézt všechny tři body. Vzájemná bilance přesto hovoří ve prospěch domácího týmu, který dokázal na severu Čech v obou případech vyhrát, poprvé ve 4. kole v prodloužení 3:2, podruhé ve 30. kole tady začátkem prosince vyhrála Energie 3:1. Ústí nad Labem naposledy porazily 4:2 i předposlední Benátky nad Jizerou. První výhru Benátek po osmi porážkách zpečetil při power play Slovanu útočník Zdeněk Král.