Opatrnost chomutovského střelce Poletína: Pořád myslíme jen na desítku

„Snad nám to vydrží co nejdéle. Připravujeme se na každý zápas stejně a jsme rádi, že zatím body z venku vozíme,“ radoval se chomutovský útočník Michal Poletín, dvougólový střelec derby. „Jsem rád, že jsem ty góly dal, na druhou stranu jsme sem jeli jako tým pro tři body a ty máme, což je to podstatné.“

Litvínov Piráty sice přestřílel, ale slaví Chomutov. I díky znovu bezchybnému brankáři Jánu Lacovi. „Chytá neskutečně. Skvělý byl už celou loňskou sezonu a letos taky, je to úžasné. My se snažíme soupeře co nejméně pouštět do předbrankového prostoru a ostatní střely, ať jdou z dálky či z boku, Jánko pochytá,“ chválí Poletín.

I 26letý útočník se stává oporou Pirátů, už druhou sezonu patří k nejproduktivějším hráčům Chomutova.

„Jsem rád, že se držíme nahoře a já týmu můžu pomoct. Víc si věřím, vyčkám si na šanci. A ty poslední dobou přicházejí.“ Ani po dobrém startu ale Poletín nelétá v oblacích. „Náš cíl je pořád stejný: desítka. Dostat pod sebe čtyři týmy je strašně těžké. A pořád je teprve začátek.“