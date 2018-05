Hattrickem protáhl Spartu do play off. Neukolébá nás to, věří Řepík

Ze sparťanské kabiny duněla vítězná hymna „We Are the Champions“, pořadatelé nosili pohárky s pivem a jásající hokejisté přehlušovali jeden druhého. Ne, Sparta neslavila zisk mistrovského titulu, srovnatelnou euforii ovšem zařídila odvrácená hrozba bojů o udržení. Protože konkurent z Chomutova padl ve Zlíně 2:5, tříbodový zisk zaručil Pražanům místo v první desítce.

Jedním ze zkušených tahounů Sparty byl olympionik Michal Řepík. Po přestupu z Bratislavy si dával s gólovými příspěvky načas, v té nejdůležitější chvíli ale nasázel soupeři hattrick. „Vůbec první v profesionální kariéře,“ culil se po zápase.

Co bude následovat?

Pecháček (útočník Lukáš Pech) na mě asi něco vymyslí. Hádám, že to nebude levné...

Na gól po návratu do Sparty jste nějakou dobu čekal. V lepší chvíli přijít nemohly, že?

Nějaké šance jsem měl, ale neproměňoval jsem je. Takže za góly jsem samozřejmě rád, i pro sebevědomí do předkola je to dobré. Hlavně mě těší, že jsem pomohl týmu k postupu do play off.

V jakém momentě jste byli přesvědčeni, že zápas dotáhnete do vítězného konce?

Když jsem viděl, jak hrajeme ve třetím dějství, jak nám jde obrana. Pak jsme přidali gól na 5:2 a už jsem si byl jistý, že to zvládneme.

Zkraje utkání jste ale působili přece jen nervózně...

Nešly nám nohy, moc nám to nebruslilo. Boleslav byla všude o krok napřed. Nám pomohl vyrovnávací gól, potom jsme to měli pod kontrolou. Na konci druhé třetiny už byli podle mě skoro zlomení, ale gólem z přesilovky se vrátili do hry. Ve třetí třetině jsme si to však pohlídali, hráli jsme dobře dozadu, k ničemu jsme je nepouštěli. Zvládli jsme to dobře.

Jste rádi, že jste o postupu rozhodli už teď a nemusíte se do neděle strachovat?

Samozřejmě, tohle jsme chtěli. Už je to dané, protože se nemůžeme posunout výše. Uvidíme, jak si to týmy před námi rozdělí a koho dostaneme. Jsme moc rádi, že do Chomutova pojedeme v klidu. Můžeme se připravit na předkolo.

Jak náročný byl tento zápas z hlediska psychiky?

Kluci to tu tlačí celou sezonu. Co jsem se vrátil ze Slovanu, prohrávali jsme. Bylo to dost náročné. Ale věděli jsme, co musíme udělat. To se nám nakonec podařilo, úlevu nepochybně cítíme. Doufám, že to z nás teď spadne a připravíme se na předkolo tak, abychom ho přešli.

Svazovala vás hrozba pádu ještě níž, než jste byli?

Každý má za cíl zúčastnit se vyřazovacích bojů, nikoho nebaví hrát nějaké play out nebo baráž. Spíše jsme cítili tlak směrem nahoru. Celou sezonu se nám nedařilo a kdybychom měli hrát o udržení, bylo by to pro nás obrovským zklamáním.

Zjišťovali jste během zápasu průběžné výsledky?

Jo, ke konci zápasu nám postupně říkali, jak to vypadá jinde. Poslední, co jsem slyšel, bylo, že Chomutov prohrává 2:4. V tu chvíli jsem už věřil, že si to Zlín nenechá utéct, a my samozřejmě také ne. Tušili jsme, jak to dopadne.

Pokukujete po možném soupeři pro předkolo?

To určitě ne, my jsme rádi, že v play off vůbec jsme. Ať si soupeř vybere nás.

Cítíte šanci, že teď můžete radikálně změnit směr sezony z pohledu Sparty?

Nechceme se nechat ukolébat tím, že jsme postoupili, a v předkole se nechat vystřelit. Naopak doufám, že nám to pomůže tím, že si ulevíme, zabereme a budeme hrát jako tým. Chceme dojít co nejdál.