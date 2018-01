Přesun do Sparty beru jako ideální variantu, říká Řepík

Slovenský celek již ztratil šanci na postup do play-off a Michal Řepík se rozhodl vrátit do mateřského klubu. Za Spartu by měl poprvé nastoupit v nedělním zápase proti Plzni.

Michal Řepík je již šestou posilou, kterou Pražané v posledních týdnech získali. Kádr Sparty rozšířili brankář Ján Laco, obránci Zbyněk Michálek, Marek Ďaloga a útočníci Richard Jarůšek s Janem Buchtelem.

„Michalův příchod byl očekávanou záležitostí a jsme rádi, že se nám podařilo dotáhnout všechny formality a v tuhle chvíli jej můžeme potvrdit,“ uvedl sportovní manažer Michal Broš na klubovém webu.

Řepík hrál za Spartu i v minulé sezoně. Poté, co se hned v jejím úvodu zranil, předčasně skončil v Čeljabinsku a po uzdravené působil ve Spartě. V této sezoně byl druhým nejproduktivnějším hráčem Slovanu, v 51 zápasech nasbíral 23 bodů za 12 branek a 11 asistencí.

Ke staronovým spoluhráčům se připojí na sobotním tréninku. „Mojí motivací je pomoci Spartě v závěru sezony. Zároveň jsem rád, že pro mě tenhle ročník ještě nekončí. Slovan je daleko od postupu do play-off, po olympijské přestávce se hrají už jen dva soutěžní zápasy a já bych rád v sezoně ještě pokračoval. Přesun do Sparty beru jako ideální variantu a těším se sem. Je to pro mě známé prostředí a věřím, že tahle sezona by mohla být ještě dlouhá,“ uvedl Řepík.

Sparta je sedmá a bojuje o postup do play-off. Osm kol před koncem základní části má šanci na přímý postup do čtvrtfinále, zároveň jí ale hrozí, že může ve vyřazovacích bojích chybět. Na šesté Pardubice ztrácí bod, na jedenáctou Mladou Boleslav má náskok čtyř bodů.