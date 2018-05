MS V HOKEJI

Dopředu jste věděl, jak nájezd provedete?

Viděl jsem přede mnou jet Nečiho a Hykouna (Nečase a Hyku), a přestože jsou oba praváci, nikdo z nich to do bekhendu nevyzkoušel. Všiml jsem si taky, že brankář Genoni docela často vyjíždí, tak jsem si řekl, že půjdu do bekhendu. Zkusil jsem naznačit, abych ho rozpohyboval, pak jsem puk strhl do bekhendu a měl před sebou dost odkryté brány. Tím, že jsem dal gól, tak se to asi povedlo dokonale.

Neodrazoval vás od kličky špatný led?

Dopředu jsem si řekl, že půjdu do blafáku do bekhendu. A i za tu cenu, že by to mohlo skočit, jsem do toho šel.

Zároveň při nájezdech zazářil brankář Pavel Francouz.

Víme, co v něm máme. Už na olympiádě nájezdy vychytal. Tady měl trochu štěstíčko. Dvakrát ho tam vymíchali a naštěstí to nezametli do brány. Chytá dobře, drží nás nad vodou. Díky mu za to. Snad mu to vydrží a potáhne nás dál.

Varováním je ale velký počet faulů, že?

Říkali jsme si, že se toho musíme vyvarovat, ale zase se to nepovedlo. Nevím, jestli je to z přemíry snahy. Děláme spoustu faulů. Do dalších zápasů to takhle nejde. Nemůžeme zápasy do nekonečna otáčet a dneska jsou to fakt zlaté body. Zápas se Slováky a ten dnešní byly totožné. Dělali jsme fauly a oni to trestali. Švédi byli oproti tomu lepší a od začátku nás mleli. To musíme zlepšit.

Co říkáte na příjezd útočníků Krejčího s Pastrňákem?

Budou velkým posílením, jsou to špičkoví hráči, kteří patří k tomu nejlepšímu v celé NHL. Chvíli jim možná bude trvat, než se srovnají s časovým posunem, ale věřím, že nám pomůžou jak v přesilovce, tak ve hře pět na pět. Asi budou spolu v lajně, jsou na sebe zvyklí. Doufám, že to bude ten kousek puzzle, abychom uhráli dobrý výsledek.