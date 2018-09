Litvínov není bez improvizace Litvínovem, tvrdí kapitán Trávníček

Jaký styl tedy nový trenér Milan Razým týmu ordinuje?

Nebude to tu mít jednoduché v tom smyslu, že v Litvínově se hodně hrálo na improvizaci. Což je dvousečné. Dokáže to vyhrávat zápasy, ale když to někteří hráči zneužívají, obrátí se to proti nám. Bude potřeba najít míru, do jaké se bude striktně vyžadovat disciplína a do jaké se nechá prostor pro improvizaci. Bez ní by Litvínov nebyl Litvínovem, úplně by mu nešlo hrát stoprocentní disciplínu v upnutém systému.

Hledáte tu míru?

Pan Razým je sice trenérem z přísnějších, ale o ten úplně upnutý systém se tady ani nesnaží. Naopak společně tu míru zkoušíme hledat. Je tomu otevřený.

Verva však po loňské záchranářské šichtě řád potřebovala.

Rozhodně. Loňská sezona mi dala hodně. Já byl vždycky zvyklý na ledě odevzdat všechno, ale ukázala mi, že je potřeba vyžadovat to i od ostatních. Vím, že ne každý je takový typ. Jsou hráči, u kterých není ani žádoucí, aby se sráželi. Jenže ono to úplně tak není – když jde do tuhého, zbývá už jen bojovnost.

Jaká je teď nálada v týmu?

Za mě dobrý, co se týče kabiny. Mužstvo je poskládané hodně dobře, jsou tady zkušení hráči, mladší generace i spousta z prostřední. Chemie je hodně dobrá.

A síla týmu ve srovnání s loňským?

Když brankář Jaro Janus naváže na to, s čím odcházel, bude to hodně dobré. Vypracoval se ve velkou oporu. Do loňské sezony jsme šli s novou brankářskou dvojicí a chvilku si to sedalo. Mohla by to být taková jistota. Posílili jsme dost v útoku, Mikúš, Petružálek i mladý Myšák jsou hodně velké posily. Dávání gólů nebude jen na Hüblovi s Lukešem. Od nich se dlouhodobě očekávaly góly a oni neměli prostor si odpočinout, tlačilo se na ně. Když se to rozloží do víc lajn, prospěje to všem.

Bylo loňská sezona vaše nejtěžší?

Nějaký pátek už hokej hraju, ale člověk zjišťuje, že se pořád dostává v hokeji do nových situací. Na ledě už moc ne, mimo něj čím dál víc. Závěr baráže byl hodně vypjatý, ve 3. třetině s Jihlavou to bylo buď anebo. A fanoušci nás v tom nenechali. Nezapomenutelná atmosféra.

Tehdy mělo jen 7 hráčů smlouvu na novou sezonu. Kde se tedy vzala morální síla rvát se za klub?

Asi není otázka na mě, proč tomu tak bylo. Ale i u kluků, kteří přišli na závěr nám vypomoct, by se mohlo říct, že o nic nehráli. Že sem přišli na půl roku za nějakých podmínek a mohli si jít dál svou cestou. Ale taky na nich bylo vidět, jak to nechtějí pustit. Nikdo z nás se nechtěl podepsat pod sestup, ať já, co tady hraju plno let, nebo Juraj Mikúš, který byl v Litvínově chvíli. Neviděl jsem mezi námi rozdíl.

Předsezonní Vervování V neděli pořádá hokejový Litvínov Předsezonní Vervování, zahájení nové sezony, na fotbalovém hřišti vedle zimáku. Zúčastní se i mostecké házenkářky a tepličtí fotbalisté, mají autogramiádu. Start akce v 15.30, klub představí nové dresy i tým, pro děti jsou nachystané soutěže a atrakce, od 18 hodin vystoupí Bobíkovo divadlo. Vstup zdarma.

Cítíte, že se to nebude opakovat?

Říkáme si pořád, že už to nechceme zažít, nachystáme se jinak - a stejně to k baráži dospělo už dvakrát za poslední tři roky. Byla to pro nás hodně těžká zkušenost. Ale je jen na nás, jestli se do ní nedostaneme, ale dělat nějaká velká prohlášení, toho nejsem fanda.

V klubu došlo k třesku, vnímáte, že se vzduch pročistil?

Čím jsem starší, tím víc sleduju věci kolem, jako mladý jsem koukal jen na hokejovou stránku. Letošní změny jak ve vedení, tak v kabině a na zimáku jsou na Litvínov v hodně velkém měřítku.

Je teď vedení blíž ke kabině?

Jirka Šlégr (generální ředitel) k nám měl blízko vždycky. Není to tak dlouho, co s námi v kabině seděl. I když přestal hrál, pořád se kolem hokeje a šatny točí. Loni byl člen realizačního týmu, který sezonu dokončoval, s ním byla komunikace skvělá. Vždycky byl a je otevřený tomu, co hráči chtějí, jak vidí tu situaci. To vlastně pokračuje i teď. I přes léto ho zajímá, co si myslíme. Stejně tak on nám vysvětluje své kroky, co za nimi je, s jakou vizí se dějí. Komunikace je hrozně důležitá. Bere nás jako poradní hlas, což je hodně důležité. Nebojí se nám vysvětlit svoje rozhodnutí. Neřekne nám: Do toho vám nic není, starejte se o to, co děláte na ledě.

A to samé nový trenér?

Vstoupil přesně do toho pročištěného vzduchu, který se snažilo nové vedení klubu nastolit. I on vidí, že to je ta správná cesta.

Rozpočet se vyšplhal na 100 milionů korun. Bude na vás o to větší tlak, že už nejste jen ten skromný klub z Litvínova?

Odpadla nám jedna výmluva. (smích) Pro mě bylo překvapení, co na tiskovce zaznělo. Troufám si říct, že takový rozpočet jsme tady ještě neměli. Je to pro mě zklidňující faktor, než že by mě to znervózňovalo. Nestresuje mě to ve stylu: teď nás to podle rozpočtu řadí na 5. místo, tak tomu musíme dostát herně. Já ani nevím, kolik peněz mají ostatní, takže netuším, do jakých pater nás to pasuje.

Mění se pravidla, a to i ohledně dohrávání soubojů. Co vy na to?

Když jsme měli od rozhodčího přednášku, vysvětloval nám, že dohrávat souboje se smí na délku hole a natažené ruky. Letos to vypadá, že budou důslednější v tom trendu vydržet. Uvidíme. Začátky budou hodně divoké, protože si to bude sedat u rozhodčích i u nás. A nebojím se říct, že dialogem se dospěje k nějaké normě, k nastavené laťce.

Jste důrazný, ovlivní to vaši hru?

Samozřejmě. Budu už teď hrát víc s pukem. (smích)