Nedaří se. Hlavně nepanikařit, velí litvínovský kapitán Trávníček

„Body utíkají, ale my se musíme soustředit hlavně na výkon. Proti Chomutovu nebyl špatný, musíme se od něj odrazit,“ burcoval po nedělní domácí porážce 2:3. Při pohledu na statistiky není těžké najít, v čem je největší svízel Vervy.

V osmi zápasech dala pouze 11 gólů, což je suverénně nejmíň z celé extraligy.

„Vážně nevím, v čem je problém. Možná to chce víc jednoduchosti. Zkusit to, co jsme v Litvínově nikdy moc nehráli. Střílet úplně ze všeho a pak hrát na dorážky. Chytit se takhle pár góly, potom třeba začnou chodit kombinace, na které jsme zvyklí,“ uvažuje kapitán.

Urputnou obranu Pirátů dokázali hokejisté Litvínova přehrát, ale v koncovce střelci selhali. „Na jejich hru jsme byli dobře připravení, nedělalo nám to takový problém jako v jiných zápasech, kdy jsme ztráceli plno puků na útočné modré a soupeři nám z toho ujížděli. Tu jejich úpornou obranu jsme přehrávali, hráli jsme u nich hodně na puku, byly střely i šance. Paradoxně jsme si s tím poradili, ale nevyústilo to ve vítězství,“ mrzelo Trávníčka.

V derby musel několikrát krotit své emoce, i na modlení vkleče došlo, když sudí chtěl vylučovat a litvínovský kapitán s jeho verdiktem očividně nesouhlasil. „Nebudu k tomu radši nic říkat. Jen to, že při zápase jsem se asi modlil poprvé. Krotit emoce musím, ale ne úplně, je potřeba najít hranici. Být v klidu nepomáhá mojí hře, protože pak udělám o krok méně, který je potřeba udělat. Kdybych se krotil úplně, bych byl na ledě poloviční.“

Byť Litvínov v úvodu extraligy prožívá černé období, kapitán velí zůstat v klidu. „Když začneme panikařit z toho, jak nám to utíká, nepřidá nám to. Musíme trpělivě čekat, kdy se to protrhne a začneme zase dávat góly!“