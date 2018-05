Tu máš gól! Vondrka ho daroval spoluhráči. Normální věc, řekl

„Normální věc, nechci to nadnášet. Je přece fuk, kdo ten gól dal,“ mávl rukou Vondrka.

Tahle situace ale demonstrovala, že se Piráti z nedávné nepohody přenesli do současné pohody. Zlín v neděli porazili doma 2:0 a v extralize se vyšvihli po dlouhé době do desítky. Čili na místa pro play-off. Jsou právě desátí, bod od osmého Zlína a dva od sedmé Sparty.

„Tabulka je našťouchaná a v lednu nás čeká hrozná porce zápasů, dvanáct třináct. Takže jakmile se párkrát prohraje, jste zase dole. Neusínáme na vavřínech, ale je větší klid na hokejkách než jsme měli předtím,“ zaklepal to Vondrka.

Fanoušky a asi i soupeře překvapil, když při power play Zlína mohl skórovat, ale nehamounil.

„Otočil jsem se a viděl Chloubiče, tak mi přišlo zbytečný dát gól sám. Rád jsem se podělil.“ Pak si Chloubu dobíral. „Já mu říkal: Myslel jsem si, že mi to ťukneš zpátky. On vykulil oči a povídá, tak já ti to příště vrátím,“ líčil pobaveně.

Chomutovský kouč Vladimír Růžička smekl: „Vondrka ukázal, že je velký hráč.“ A taky, že u Pirátů funguje parta. „Já vždycky říkal, že tady byla a je neskutečná,“ vychvaluje své mužstvo kapitán.

A vychvaloval i brankáře Štěpána Lukeše po první nule v extralize. Čapl všech 27 střel. „Neskutečný výkon,“ tvrdil Vondrka; Lukeš zase vynášel ostatní: „Kluci hráli výborně dozadu. Co mi vypadlo, vyblokovali. Mají na nule velkou zásluhu!“

Z Lukeše byli Berani zoufalí. Tolik závarů! A nic. „Chytal fantasticky. Vůbec jsem ho neznal a byl jsem zvědavý, jak to zvládne, je to mladý gólman. Herně jsme byli lepší, vytvořili jsme si hodně střeleckých pozic, ale někdy předvedl až zázračné zákroky. Klobouk dolů před ním,“ ocenil ho zlínský útočník Antonín Honejsek.

Piráti z posledních devíti zápasů sedm vyhráli. „Ale jsme rádi, že to bylo po dlouhé době za tři body,“ ulevilo se Vondrkovi; plnohodnotné vítězství vyhlíželi sedm kol.

A přišlo včas. Zlín jim totiž mohl odskočit o sedm bodů. Takhle jsou hned za ním. A Berani se cítili sklíčení. „Takový zápas jsme měli zvládnout. V téhle absolutně nehokejové, komorní atmosféře jsme měli dát první gól a pak by byli pod ještě větším tlakem,“ mínil Honejsek. Jenže vítězný gól dal Chrpa díky teči a před úterní partií na Spartě si Piráti udělali fajn náladu.