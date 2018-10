Vondrka po 800. startu v extralize: Už jsem dědek, ale necítím se tak

„Nedal jsem gól, nedal jsem nahrávku, prohráli jsme. Je to na prd,“ mračil se bývalý reprezentant.

Od letního přestupu se poprvé objevil v chomutovské aréně a fanoušci ho uvítali skandováním jeho jména. „Vrátil jsem se na místo, kde jsem působil tři roky, znám tu každého a každý kout. Cítím nostalgii. Přivítání od fanoušků bylo příjemné, hezké a já jim za to děkuju,“ vzkázal.

Víc hezkého už na něj nečekalo. „Když jsem viděl poslední zápas Chomutova s Pardubicemi, říkal jsem, že je jen otázka času, kdy urvou nějaké vítězství,“ měl Vondrka předtuchu. „Fakt jsem se bál, že to přijde dneska, a jako kdybych to zakřikl. Strašně mě to štve, ale na těch klucích je vidět bojovnost, my si to asi nezasloužili.“

Přitom Mladá Boleslav vedla, jenže domácí otočili i díky dvěma využitým přesilovkám na 3:1. „My první dvě třetiny prakticky moc nebojovali. Snažili jsme se hrát to na krásu, až ve 3. třetině jsme zapnuli a trošku se začali rvát. Bohužel to nestačilo,“ želel. Domácí táhl novic Radek Duda, dal gól a další připravil: „Když do Chomutova šel, věděl jsem, že to pro ně bude jen dobře. A on to potvrzuje.“

Vlevo Radek Duda z Chomutova, vpravo Michal Vondrka z Mladé Boleslavi.

I Vondrka má být tahounem Mladé Boleslavi, zatím to ovšem drhne. V devíti zápasech posbíral pět bodů za gól a čtyři asistence.

„Po třech letech jsem jinde, zvykám si na nové prostředí i spoluhráče. Je to lepší a lepší. Věřím, že to bude dobré. Ale my si musíme říct jako tým, co s tím dělat. Musíme se o to víc porvat, protože tohle nestačí,“ burcuje mužstvo, které má jen devět bodů a je třetí od konce.

V Chomutově vyjel hokejista s přezdívkou Mižu na led coby kapitán. Poprvé. Štafetu převzal po Janu Hanzlíkovi a Jakubovi Klepišovi. „Trenéři si mě zavolali, že chtějí udělat změnu. Nic víc mi neřekli, nic víc jsem neřešil,“ nepátral po důvodech 36letý útočník.

V extralize debutoval v roce 2000 za mateřské České Budějovice, teď už má 800 startů. „Připomíná mi to, že jsem už dědek. Ale necítím se tak,“ křenil se.