„Slávista“ Vondrka skolil hattrickem Spartu. To byla loupež, těší ho

Týmově ubojovaný, ale z osobního hlediska povedený zápas, že?

Začali jsme moc zodpovědně, příliš jsme dodržovali to, co jsme měli hrát a z přemíry snahy jsme tvořili chyby. Hodně nám pomohlo vedení 1:0, pak to byla taková „přelejvačka“. Co se týče mých gólů, pro mě určitě nejlepší zápas, cítil jsem se dobře. S důvěrou trenéra se hned hraje lépe. Jak to někde slýchám, tak jsem do Boleslavi určitě nešel jako žoldák. Chci klubu pomoct. Osobní body jsou fajn, ale budu šťastný, když půjdeme nahoru. Není to žádné klišé, myslím to smrtelně vážně.

Cítíte, že byste mohl jít výkonnostně nahoru?

Měl jsem horší léto, bolela mě záda, takže jsem nemohl dělat, co jsem chtěl. Moje tělo se rozjíždí pomaleji, mám to takhle už tři roky. Ale jsem hrozně rád, že jsem dnes pomohl týmu. Tohle byla loupež (usměje se).

Bylo to štěstí, říká Hořava „Přijeli jsme k nejlepšímu mužstvu v extralize. Vytěžili jsme tu z minima maximum. Bylo to štěstí. Spartu jsme v žádném případě nepřehráli. Snažím se to vidět reálně. Nebudu dělat ze šťastného vítězství, že jsme Spartu přehráli. Ale progres určitě vidím - v nasazení,“ řekl po utkání trenér Mladé Boleslavi Miloslav Hořava.

Jak se vám hrálo v obnovené spolupráci s Jakubem Klepišem, s kterým vám to na začátku sezony moc nešlo?

Říkali jsme si, že v létě jsme nebyli rozehraní, teď už je sezona rozběhnutá, tak jsme to chtěli zkusit. A dopadlo to super.

Už si tým zvykl na nový systém pod trenéry Rulíkem, Hořavou a Paterou?

Nastolili novou taktiku, všichni se to snaží dodržovat, zápasy vypadají o dost jinak. Jen nesmíme usnout. Máme výborný tým.



Domácí fanoušci na vás pořvávali jako urážku, že jste slávista, vnímal jste to?

Ježismarja! To vůbec. I když jsem tu prožil hezké tři měsíce (Vondrka za Spartu odehrál v sezoně 2014/15 pět zápasů základní části a deset v play off, pozn.) a kluci byli perfektní v šatně, což jsem ani nečekal, tak já jsem srdcem slávista. Když to na mě někdo řve, tak to nevnímám. A když jo, tak mi to dělá dobře.

Takže bylo sladké dát tři góly zrovna Spartě?

To je vždycky, o to víc tady (úsměv).

Už víte, kolik vás to bude stát do kasy?

To vůbec nevím, musím se zeptat. Ale určitě mi to neprojde. Nevěřím, že kluci nic nevymyslí. Určitě to bude něco pěkného.