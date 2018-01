Tlak novinářů v Kanadě nelze ignorovat. Hokejistům pohřbívá sebevědomí

Ten tlak je enormní, v Torontu je hokej opravdu srovnatelný s náboženstvím a za exota je každý, kdo se o něj nezajímá. Jakákoliv maličkost je v médiích rozebrána do detailu, názor odborníka střídá názor amatéra, jenž je o to hlasitější, jak moc ztělesňuje slepou víru.

Atlantická divize 1. Tampa Bay 65 bodů

2. Boston 60 b.

3. Toronto 55 b.

4. Detroit 43 b.

5. Florida 42 b.

6. Montreal 42 b.

7. Ottawa 39 b.

8. Buffalo 31 b. Podrobné tabulky NHL najdete ZDE.

Toronto prochází chvilkovou krizí, čtvrtá prohra v řadě fanouškům i novinářům vadí. A nikoho neutěšuje fakt, že Toronto má v nejslabší divizi NHL náskok nejméně dvanácti bodů na Detroit, Floridu nebo Montreal, tedy nekvalitně hrající týmy, u kterých se už trochu počítá s neúčastí v boji o Stanley Cup.

Před pár dny se na tréninku sešel trenér Babcock k rozhovoru s novináři z ESPN, TSN, Sportsnet a dalšími. Sám by si lepší výsledky přál, ale těžko reagovat na dotazy, které naznačují, že odvádí špatnou práci. Novinářům v Torontu vadí Babcockův konzervativní přístup k míchání sestavou. Vyčítají mu jeho tvrdohlavost a neústupnost, že není flexibilní, má své koně a nereflektuje jejich chyby.

„Já to vidím takhle. Najali mě, abych já rozhodoval. V životě rozhodujete pouze vy, jak budete reagovat. Pokud byste nechali hluk z vnějšku, aby vám vlezl do hlavy... Umíte si představit, že byste poslechl každého, kdo vám řekl, že něco nedokážete? Kde byste byl? Ten mikrofon byste nedržel,“ řekl Babcock osobně jednomu z novinářů.

Faktem však zůstává, že z posledních osmi zápasů Toronto šestkrát prohrálo. Být v jiné divizi, už dávno by vypadlo z pozice zaručující play-off.

Zbav se Romana Poláka, trenére

Místní rádio zkusilo Babcockovi poradit. Zbav se Romana Poláka, dej šanci mladým, rychlým a šikovným klukům, nabádalo. Jenomže o tom nechce slavný kouč ani slyšet. „Polák je pro nás užitečný. Hraje čistě defenzivně, což je systém, s jakým můžeme uspět v play-off.“

Drsný Edmonton Také Jordan Eberle zavzpomínal na své působení v Kanadě: „Četl jsem každý den, že hraju špatně, bylo to těžké. Nejde ty články ignorovat, ovlivní vás a ztratíte sebevědomí. Po přestupu do New York Islanders jsem se hlavně snažil vrátit zpátky.“ Jordan Eberle z Edmontonu se raduje ze svého gólu.

Babcockův kontrakt vyprší až po sezoně 2022-23, navíc Toronto po dlouhé době strádání může pravidelně hrát o play-off. Babcock má naprostou svobodu a silnou důvěru od majitelů mužstva. A na tom záleží.

Je tedy důvod, aby Polák z Toronta zmizel?

Celou hru v oslabení postavil Babcock na dvou hráčích - na Polákovi a Ronu Hainseym. Tyto dva hráče pak trenér často posílá na oslabení, aniž by je za celou dobu vystřídal. Oba jsou schopni za zápas odehrát klidně šest až osm minut v oslabení, zatímco spoluhráči z obrany se na ledě objeví na půl minuty.

Výsledek? Toronto předvádí čtvrtou nejlepší hru v početní nevýhodě v celé NHL, ubrání 84 procent soupeřových přesilovek.

Babcockovi se dále vyčítá, že zanedbává mladé obránce. Ani to ale není úplně pravda. Kromě zraněného Zaitseva, který by se měl brzy vrátit, do zápasů pravidelně nastupují tři mladí obránci: Morgan Rielly (23 let), Connor Carrick (23) a ve dvojici s Polákem Travis Dermott (21). V záloze mají Maple Leafs navíc 22letého Andrease Borgmana.

Babcock Polákovy schopnosti jistě zná. V 31 letech jsou společně s praktikovaným stylem hry už dost omezené, jak ostatně iDNES.cz psal už v listopadu (V Americe kritizují Poláka. Trenér Maple Leafs jej brání: Posílil nás).

Drsný Edmonton podruhé Vedle Eberleho zavzpomínal na Edmonton i Taylor Hall, dnes hráč New Jersey Devils: „Jestli si média v Edmontonu myslí, že hráče ani trochu neovlivňují, tak jsou blázni. Všichni jsme lidé a nikdo o sobě nechce číst hnusy. Nikdy jsem necítil, že by média psala neférově, ale když konstantně čtete negativní hodnocení vlastní osoby, ztratíte sebevědomí.“ Taylor Hall si užívá klidnější halu v New Jersey. „Nebudu novináře hodnotit. Odvádím nejlepší práci, když se soustředím pouze na sebe. Ale řídím se jedním pravidlem. Nepiš a neříkej něco, co bys druhému neřekl do obličeje. Chceš být kritický? Tak se ukaž.“

Polákova role v Torontu je jasně daná. Nemá za úkol rozjíždět útočné akce a okouzlovat nádhernými nahrávkami jako kdysi Tomáš Kaberle. Polák má bourat protihráče, skákat do střel a neztrácet puky. V tom také s pouhými třinácti ztrátami patří k nejlepším z týmu.

Zájem médií často přeměněný ve štvanici ke kanadským městům Toronta, Edmontonu nebo Montrealu neodmyslitelně patří. Maple Leafs jsou důkazem, že nejen v dobách pro klub temných, ale i v sezoně, kdy se klubu daří, mohou novináři ovlivnit více osudů, než si sami možná mysleli.

Jedině silné vedení může ochránit ještě nevyspělé hvězdné nováčky před enormním a nezvladatelným tlakem. Toronto ho naštěstí má v trenérovi Babcockovi i manažerovi Lou Lamoriellovi, kteří nálety médii odráží.

Zámořský novinář Elliotte Friedman jednou zveřejnil citaci hokejisty, kterého nechtěl jmenovat: „Když tým hraje dobře, život je skvělý. Když špatně... Chlape, je to příšerný.“

Friedman mu na to odpověděl: „Vždyť jsi vyhrál, hraješ hru, kterou miluješ. Miliony lidí by si s tebou situaci vyměnily, máš skvělé živobytí, můžeš si dělat, co chceš. Proč se o média staráš?“

Záludná otázka.