Fisherův konec: Podojil jsem tu krávu, co to šlo. Je vyschlá až na kost

Hokej

Zvětšit fotografii Kanadský útočník Mike Fisher | foto: AP

dnes 9:54

Kanadský útočník Mike Fisher po vyřazení Nashvillu v druhém kole play off NHL oznámil konec kariéry. S hokejem skončil už loni poté, co Predators jako kapitán dovedl do finále Stanleyova poháru, v němž podlehli Pittsburghu. Letos v únoru se však vrátil s cílem pokusit se o úspěch ještě jednou.

„Podojil jsem tu krávu, co to šlo. Je vyschlá až na kost,“ uvedl Fisher, který v červnu oslaví 38. narozeniny. V závěru základní části odehrál 16 zápasů, v nichž zaznamenal po dvou gólech i asistencích. V play off dal ve 12 utkáních jednu branku. Nashville vypadl ze Stanley Cupu ve čtvrtek v rozhodujícím sedmém duelu s Winnipegem. Fisher do utkání nezasáhl kvůli zranění. Podle zámořských médií si poranil levé koleno a musel na operaci menisku. Během 18 sezon v NHL nastupoval manžel americké country hvězdy Carrie Underwoodové jen za Ottawu a Nashville, kam přišel v roce 2011. V elitní soutěži odehrál 1104 zápasů, v kterých nastřílel 278 gólů a připsal si 311 asistencí. V bojích o Stanley Cup má bilanci 24 branek a 28 přihrávek ve 146 utkáních.