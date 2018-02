Bývalý jihlavský bek Chalupa: Na ostré duely s Kometou rád vzpomínám

Nabitý stadion dlouho před začátkem zápasu, hektická atmosféra v hledišti a tvrdé osobní souboje na ledě. Na dobu, kdy hokejové zápasy mezi Jihlavou a Kometou Brno prožívala celá republika, vzpomíná dodnes také bývalý vynikající obránce Dukly a reprezentace Milan Chalupa.

„Nevybavím si sice žádné konkrétní utkání, ale tu atmosféru, která kolem vždycky byla, okamžitě,“ prozrazuje čtyřiašedesátiletý odchovanec havlíčkobrodského hokeje. „Podobné to pak bylo ještě v zápasech se Spartou,“ připomíná Chalupa duely s dalším velkým rivalem.

Nebyly někdy souboje s Brnem trochu o strach?

Je pravda, že si dodnes živě vybavuju ten jejich starý stadion, kde na nás lidi za brankou pořád něco házeli, plivali a lili na nás pivo. Ale já na to strašně rád vzpomínám. Samozřejmě to byly zápasy přesně pro Jardu Holíka (další bývalý legendární hokejista Dukly Jihlava - pozn. red.), který lidi pokaždé ještě provokoval svými gesty. (směje se)

Dnes by za to, co popisujete, padaly pořádné pokuty. Co vůbec říkáte na někdy možná dost přísný metr hokejového svazu ohledně fandění na stadionech?

Podle mě občas takové fandění ke sportu patří. Jasně, někdy se to zvrtne víc, ale bez toho by nebyl hokej hokejem. Emoce jsou důležité, i když jsou občas trochu ostřejší.

Program Páteční extraligové kolo Třinec – Litvínov 17.00

Zlín – Olomouc 17.20

JIHLAVA – Kometa Brno 17.30

Chomutov – Liberec 17.30

M. Boleslav – Vítkovice 17.30

Hradec K. – Sparta Praha 18.00

Pardubice – Plzeň 18.00

Ostatně provokování je při vypjatých zápasech vidět i na ledě. Nemám pravdu?

Samozřejmě, protože každý chce vyhrát. A k tomu někdy patří i to, že soupeře trochu rozhodím. Já si pamatuju, že to tak bylo i za mě. V Brně jsem měl tehdy spoustu známých, se kterými jsem hrával na vojně v Jihlavě. Třeba Libora Havlíčka, to byl velký kamarád. A když se pak vracel z Dukly domů, tak jsme se vždycky před vzájemným zápasem dost hecovali.

Jak je to vlastně s vámi v současnosti, pořád se ještě pohybujete kolem hokeje?

Ano, jsem placený hokejovým svazem, protože jsem se před nějakými třemi lety dostal do projektu trenérů malých klubů. V Ledči nad Sázavou mám na starost třetí a čtvrté třídy.

Mají dnešní děti zájem o hokej?

Musím říct, že od té doby, co začal projekt Týden hokeje, tak se zájem hodně zvedl. Děti samozřejmě slyší na to, když dostanou dres či různé další hokejové suvenýry. Uvedu příklad – měli jsme akci Týden hokeje minulý týden ve středu a hned ve čtvrtek se nám hlásilo na tréninku sedm nových zájemců.

Tréninková práce s malými hokejisty vás baví, nestýská se vám někdy po dospělém hokeji?

Ne, vůbec! S mladými je to parádní, pracuje se mi s nimi výborně. I když to samozřejmě někdy stojí dost úsilí, hlavně co se hlasivek týká. (usmívá se) To víte, třeťáci a čtvrťáci jsou ještě hodně roztěkaní, nedávají pozor a je občas těžké je přimět, aby se tu hodinu soustředili opravdu jen na trénink.

Mobily a tablety jim raději někam zamykáte?

(usmívá se) Ne, nastavili jsme si určitá pravidla a jak děti, tak jejich rodiče je respektují. Musím říct, že v rámci možností to funguje dobře.

Když už jsme u Ledče, musím se zeptat i na tamní A-tým, který se na konci loňského roku v průběhu sezony odhlásil z krajského přeboru. Není to škoda?

No jo no, on už tam ten dospělý hokej neměl žádnou budoucnost. Místních moc nebylo, spíš hráli kluci z okolí, jako třeba z Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Pelhřimova či Humpolce. A prostě netáhli za jeden provaz. To byl ten hlavní důvod.

Dobře, pojďme k příjemnějšímu tématu. Chodíte se v letošní sezoně dívat na Jihlavu v extralize?

Určitě. Roky jsem nemohl, protože první liga se hrála v termínech, které mi nevyhovovaly. Ale úterý, pátek a neděle jsou pro mě v pohodě.

Takže extraligu je potřeba zachránit už kvůli vám?

(směje se) Copak kvůli mně, ale hlavně kvůli všem těm lidem tady. Jenže by to taky chtělo opravený nebo nový stadion, na což se podle mě dá lépe tlačit právě tehdy, když se povede extraligu udržet.

Jak hodnotíte vystoupení Dukly v její první sezoně po návratu do nejvyšší domácí soutěže?

Je škoda některých zápasů, jež měla dobře rozehrané. Kdyby je dotáhla, mohla být někde úplně jinde. Je jasné, že sem nedostaneme borce typu Řepíka či Buchteleho, které teď získala Sparta. Proto nezbývá než stavět na kolektivní hře a odhodlání. A já myslím, že to tady funguje.

Jinými slovy jste optimista? Dukla se podle vás zachrání?

Může se samozřejmě stát cokoliv, ale kádr na to má. Včetně tří vynikajících gólmanů. A když se k tomu všichni kolem postaví tak, že se chceme udržet, tak si myslím, že nebude mít větší problém.

Jenže i kluby z první ligy, jako Karlovy Vary, České Budějovice a teď samozřejmě i Kladno, budou chtít určitě hrát příští rok extraligu. Mimochodem, zvýší se podle vás šance Kladna po návratu Jaromíra Jágra?

Já myslím, že ne. Samozřejmě klobouk dolů před Jardou, ale věk nejde zastavit. Navíc v Česku jsou větší hřiště, bude se víc bruslit a taky soupeři si ho budou všímat. Rozhodně to nebude mít jednoduché. A to už nemluvím o tom, že ostatní kluci z Kladna na něj budou spoléhat. A to není nikdy moc dobré.