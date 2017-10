Napadnout ošetřovaného hráče je prostě mazec, zní po bitce ze Světlé

„Vyhecovaní jsme byli všichni. Ale to, co předvedla Ledeč, nemá obdoby. Aby trenér napadl hráče, který je ošetřovaný, to je mazec,“ nevěřícně kroutil hlavou Dolinský.

Vedení ledečského klubu však tvrdí, že to byl právě on, kdo stál u zrodu celého incidentu.

„Několikrát Mariána Havla během hry osekával. Ten se nechal vytočit a dal mu dvě rány. Ano, byla to chyba. Stejně jako to, že asistent Havel opustil naši střídačku a šel mu něco říct. Ale jako první byl napaden on,“ přesvědčoval Jan Malík, předseda HC Ledeč nad Sázavou.

Na to má ovšem Dolinský jasnou odpověď. „Ať si říkají, co chtějí. Je jasné, že se budou snažit obhajovat. Všichni však moc dobře viděli, jak to bylo,“ reagoval.

A jak se těší na odvetu? „Řekl jsem, že pokud tam budou oni, já nenastoupím. Musí se k tomu ale vyjádřit i náš trenér,“ nechal se slyšet Dolinský.