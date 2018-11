Gulaš před osmifinále Ligy mistrů: Tuhle soutěž dávám hodně vysoko

Škoda ho prohrála 2:3 po samostatných nájezdech a nabrala už čtvrtou porážku v řadě.

Jak současnou situaci prožíváte?

Nejde o mě. Kdybychom vyhrávali, je mi úplně fuk, že nedávám góly. Takhle cítím zodpovědnost za tým, za fanoušky, za klub. Z tohoto pohledu mě to hodně mrzí. Ale už mi není dvacet, něco jsem v hokeji prožil a byly tam určitě i mnohem horší krizovky...

Kudy tedy vede cesta nahoru?

Je to nepříjemné, ale my musíme začít od černé práce. To nám tam stále chybí – blokování, napadání. Hokej, který se nelíbí, ale my ho teď musíme začít produkovat. Na krásu se nedá hrát, nelepí nám to. Pak se to začne zase otáčet.

Je to složitější, že v těch utkáních jste nebyli horší, ale bodově se to nijak neodrazilo?

Poslední zápasy byly jako přes kopírák. Soupeře jsme přebruslili, přestříleli, jenže body nemáme. Nedá se nic dělat, teď musíme začít fárat. A důležité je, že je z čeho brát. Každý si musí uvědomit, že nehrajeme špatně a je z čeho znovu brát. Nesmíme klesat na mysli.

Pomůže vám v tomto směru reprezentační přestávka?

Jsem za ni strašně rád. Bude to o tvrdé práci, tam si musíme hrábnout a připravit se co nejlépe na další zápasy. Každý moment to může zlomit k lepšímu.

Může být bodem zlomu i osmifinále Ligy mistrů, nebo byste ho teď raději oželel?

Pozor, já tu soutěž dávám hodně vysoko! Vážím si, jak jsme odehráli základní skupinu a že jsme v osmifinále. A chci postoupit ještě dál.

Bude v Bolzanu výhodou, že v hlavách nebudete mít špatnou sérii z domácí soutěže?

Jo, hlava bude fungovat jinak. Můžeme hrát uvolněněji, něco si vyzkoušet, nakopnout se. Pak máme pár voných dnů, vyčistíme si hlavy a začneme zase makat.