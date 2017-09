Jsme při zemi, ale proč si to neužít, jásá střelec hattricku Gulaš

Je už třetím plzeňským hráčem, kterému se to letos povedlo. Při vysoké výhře nad Olomoucí se třikrát trefili Tomáš Mertl a Dominik Kubalík.



Dvě „desítky“ v jediném měsíci, to je rekord soutěže. A dvě v celé sezoně? To se zatím povedlo jen pražské Spartě. Plzeň má ještě dalších 45 kol, aby tenhle rekord vymazala... Dosavadní domácí bilance Škody je také dechberoucí - dvanáct bodů ze čtyř zápasů a ohromující skóre 29:6.

Cítíte po takové ostrostřelbě velkou euforii?

Užíváme si to, ale je třeba zůstat při zemi, ať se z toho nezblázníme. A myslím, že jsme dost zkušení na to, abychom si to v šatně pohlídali.

Není těch gólů až moc? Nepřejete si trošku, aby některé branky zbyly na horší časy?

A proč přemýšlet takhle?! Potřebujeme dobrý začátek do sezony a když to tam padá, ať to tam padá dál. Důležité je, že na ledě plníme pokyny trenérů. Je to o všech činnostech. Od důrazu a blokování. Útočníci pomáhají bekům, ti zase rychle dokáží otáčet hru a z toho vznikají šance. I proto jsou takové výsledky.

V týdnu se vám narodila dcera Ella, teď budete muset do klubové kasy přispět za hattrick. Je to asi náročný týden, že?

(směje se) Taky už si ze mě kluci dělali srandu, že bych mohl mít na dresu nějakou malou reklamu... Zaplatím dost, ale já rád přispěju. Od toho tam ta kasa je a až přijde čas, pěkně si to společně užijeme.

Zpět k zápasu. Ještě za stavu 5:1 se do něj mohly Pardubice vrátit, hrály dlouhou přesilovku 5 na 3. Děkovali jste hodně gólmanovi Svobodovi za několik skvělých zákroků?

Míra je skvělý gólman a další článek týmu. Je pro nás strašně důležitý. Mladý kluk, který ale dokáže ustát tlak a my vzadu cítíme jistotu. Když pak přijde nějaká chyba, víme, že se na něj můžeme spolehnout. Chytá perfektně a já věřím, že v tom bude pokračovat.

Za stavu 6:1 jste ve třetí třetině možná mohli pošetřit nějaké síly, ale soupeře jste ještě dorazili. Pořád jste neměli dost?

Ono je to za takového stavu pro soupeře těžké. Já to taky několikrát zažil, že tam máte po dvou třetinách takhle nasypáno a ještě musíte jít na led. Makali, měli i nějaké šance, ale padalo to tam nám. Tak to bývá, když jste na koni, že se s góly roztrhne pytel. Ale opakuji, pro ně to muselo být hodně složité.

Doma dominujete, venku to ještě úplně ideální není. Na čem zapracovat?

Venku jsme hráli třikrát a byly to samé těžké zápasy. V Třinci, v Hradci, v Mladé Boleslavi. Přivezli jsme tři body, to není tak špatné. Pro nás je důležité, že zatím pravidelně bodujeme a je jedno, jestli dáme dva góly za zápas nebo deset.