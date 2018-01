Plzeňský hrdina Gulaš: Zápasy teď už připomínají play-off

„Jestli mám nějaké signály? Signál mám jedině na mobilním telefonu,“ vtipkoval 32letý Gulaš po nedělním utkání 40. kola.

Na ledě soupeře jste zabrali po téměř dvou měsících a šesti porážkách. Ulevilo se vám?

Ale my jsme ty zápasy většinou neprohráli v 60 minutách, bylo to na nájezdy nebo v prodloužení, nějaký bod jsme vždycky odvezli. Na začátku sezony se nám taková utkání dařilo zlomit, i když hra nebyla ideální, tentokrát to bylo naopak. Ale černě bych to určitě neviděl.

V Litvínově už jste urvali tři body, jak těžký to byl zápas?

Věděli jsme, do čeho jdeme. Litvínov sice nemá zrovna nějakou šňůru dobrých výsledků, ale ty zápasy tady nikdy nejsou lehké. Připravovali jsme se poctivě a jsem rád, že jsme to zvládli. Nebylo to ideální, byly tam chyby a z toho pramenily inkasované góly. Toho se musíme vyvarovat. Ale ubojovali jsme to a od toho se můžeme odpíchnout do dalších venkovních zápasů.

Dvakrát jste odskočili na rozdíl dvou gólů, ale domácí dokázali ve třetí třetině srovnat na 4:4. Co pak rozhodlo?

Franta Lukeš a Viktor Hübl jsou kvalitní hráči, kteří vždycky dokáží týmu pomoci a Litvínov díky tomu umí otáčet zápasy. Nebylo to moc lehké a jsme rádi, že jsme ten konec zvládli. Bylo to o štěstí, které jsme měli při pátém gólu. Ale to je hokej. My jsme si zase předtím v pár zápasech venku vybrali smůlu, teď se to přiklonilo k nám.

I díky vašim třem asistencím...

Já chci vždycky pomoci týmu a je mi jedno, kolik mých bodů z toho bude. Chceme vyhrávat všichni, a když k tomu nějak pomůžu, jenom dobře.

Mrzí vás, že jste v závěru ještě těsně minul odkrytou branku při litvínovské power-play?

Řeším tři body za výhru, to je to nejdůležitější. Každý mančaft teď hraje o body, spousta týmů je nějak namočených, jde jim o šestku, o desítku. Jsou to jiné zápasy než na začátku sezony, teď už to připomíná play-off.

Trenéři k vám do první formace posunuli mladíka Matyáše Kantnera, který si hned připsal první gól v extralize. Jak hodnotíte jeho výkon?

Už hrál dobře i ty zápasy předtím. Máme tu mladé kluky, kteří jsou progresivní, zdravě sebevědomí. Jsem rád, že Matyáš dostal šanci u nás v lajně a dařilo se mu.