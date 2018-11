Dokázali jsme si, že máme sílu, říká plzeňský útočník Gulaš

Věříte, že tahle kanonáda může být zlomem k lepšímu?

Vždycky je to o hlavě. Jak ji má sportovec nastavenou, tak funguje i tělo. Konečně přišel zápas, kdy mi to tam napadalo a já pevně věřím, že na to navážu hned v pátek v Mladé Boleslavi, protože to je pro nás ohromně důležitý zápas.

Pamatujete si, kdy jste v jednom zápase vstřelil čtyři góly?

Všichni říkají, že jsem střelec, ale já se za něj nepovažuju. Spíš se snažím tvořit hru. Na něco takového si nevzpomínám. Ale pro mě je důležitější, že jsme ten zápas takhle zvládli. Postoupili a dokázali si, že máme sílu a umíme střílet góly.

Láká vás Ligu mistrů vyhrát?

Moc! Ve Färjestadu jsem ji hrál každý rok, Liga mistrů mě hrozně baví. Je to srovnání různých soutěží, všechny zápasy jsou kvalitní. Jsou na to různé názory, ale já si tohohle postupu hodně vážím.

Přesto, ukázal se rozdíl mezi českou extraligou a EBEL ligou, kterou hraje Bolzano?

Možné to je. Ale nechci rozhodně snižovat kluky z Bolzana, mají svoji kvalitu. Dnes to bylo i o černé práci. Mají tam spoustu Kanaďanů, bylo tam plno soubojů. I v tom jsme chtěli obstát. Ten zápas nám vyšel, snad to prodáme i v lize.

Čestné buly obstaral 81letý Jaroslav Pavlů, legenda obou klubů. Jaké to pro vás bylo setkání?

Krásné. Když jsem ho doprovázel z ledu, hlavně jsem dával pozor, aby neuklouzl, už je to starší pán. Ale úžasný. V Bolzanu házel buly jeho syn, dneska on. Byla to skvělá věc pro celou jejich rodinu.

Co znamená postup pro Plzeň?

Doufám, že děláme dobré jméno celému českému hokeji. A já už se ohromně těším na čtvrtfinále se Skellefteou, bude to pro nás další obohacující zkušenost.