Gulaš korunoval obrat Plzně. Dobrý tým třikrát v řadě neprohrává, říká

To vše po velkém obratu, kdy Plzeň ve třetí části smazala tříbrankové manko. „Jestli mi docházely síly? Kdepak, cítil jsem se úplně fantasticky. Mám rád, když má zápas takové grády. A tu výhru jsme po dvou porážkách potřebovali jako sůl,“ pochvaloval si 32letý Gulaš.

Proti Pirátům navýšil svou bilanci už na 60 bodů za 22 gólů a 38 asistencí. A Plzeň zažehnala hrozbu třetí porážky v řadě.

Bylo v kabině po druhé třetině hodně dusno, když jste prohrávali 1:4?

V klidu, nic hrozného. Nějaké krizové chvilky už tam byly v minulých zápasech, teď jsme si to snažili rozebrat bez emocí. My hráči jsme věděli, že máme sílu to otočit. A jsem rád, že se to podařilo. Přesně takhle jsme v prosinci ztratili dobře rozehraný zápas v Chomutově, teď jsme jim to doma vrátili.

Ulevilo se vám hodně?

Výhru už jsme po dvou porážkách potřebovali jako sůl. Navíc, i kdybychom ty minulé zápasy vyhráli, nezasloužili bychom si to, nehráli jsme dobře. Ani dnes jsme si dvě třetiny vyhrát nezasloužili, ale ta třetí část byla jedna z nejlepších v celé sezoně. Je to velká vzpruha, protože prosadit se proti defenzivě Chomutova není lehké.

Mohla by už případná třetí porážka v řadě zanechat na týmu stopy?

Dobrý mančaft třikrát v řadě neprohrává a jsem rád, že jsme zase ukázali sílu. Máme hodně zraněných, ale na to se nechceme vymlouvat.

Ještě na konci třetí třetiny jste za stavu 4:4 mohl rozhodnout, proč z toho gól nebyl?

Už jsem byl na ledě docela dlouho, když se ke mně odrazil puk. Z otočky jsem se ho snažil rychle zasunout do odkryté části branky, ale gólman to ještě skvěle chytil. Hned jsem ho pochválil, byl to od něj parádní zákrok.

A vy jste si to vynahradil při nájezdech. Každý jste zakončil jinak, to byl plán?

Ten první jsem chtěl zakončit střelou na jeho levou tyčku. Ale tušil to, měl to místo pokryté. Musel jsem improvizovat a vyšla mi klička do bekhendu. Při tom druhém jsem jednoznačně věděl, co udělám, že zkusím kličku do forhendu.

Pak jste se sám přihlásil i o třetí nájezd?

Trenéři se mě zeptali a já řekl, že chci jít. Nechtěl jsem už riskovat, rozhodl jsem se pro střelu mezi nohy. Snažil jsem se trefit ten malý trojúhelníček. Sice to neprošlo čistě, ale puk skončil v brance.

Takže až na olympiádě dojde na samostatné nájezdy, hlásíte se první v řadě?

Tam bude plno jiných šikovných borců. Ale když na mě přijde řada, bránit se určitě nebudu.

Máte během posledních zápasů olympijské hry aspoň trochu v hlavě?

Já na ně tedy ještě rozhodně nemyslím. Bojujeme o první místo, nechceme o ně přijít a soustředíme se na nejbližší zápas. Teprve až zvládneme úterní utkání v Jihlavě, přijde čas na olympiádu.

Tam odletíte hned ve středu večer, bude to docela kvapík...

Ale zase v Koreji budeme mít plno času na aklimatizaci. Já jsem takhle daleko nikdy nebyl. Sám jsem zvědavý, jak se s tím jako starší pán budu srovnávat.