Rozhodčí trochu lituju, vtipkuje emotivní plzeňský kapitán Gulaš

„Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že budeme jednou hrát společně v Plzni, hodně bych se smál. Je to příjemné, že jsme se tady všichni potkali, protože jsme zároveň moc dobří přátelé,“ říká Milan Gulaš, nový plzeňský kapitán.

Loni ovládl produktivitu extraligy s 61 body za 23 branek a 38 asistencí ze 48 utkání, táhl tým k bronzovým medailím. Teď převzal i kapitánské „céčko“ po Petru Kadlecovi, který ukončil skvělou kariéru.

Vnímáte větší zodpovědnost?

Tak to nevnímám. Svou roli v týmu znám a budu se ji snažit naplnit stejně jako v loňské sezoně. Jen k tomu přibylo pár povinností.

Nikdy jste se nebál diskusí s rozhodčími, bude v tomhle „céčko“ na hrudi výhodou?

Já sudí už teď trošku lituju... (smích) Oni o mně moc dobře ví, že jak padne první buly, jsem trošku emotivnější a přehodím na úplně jinou kolej. Už jsem se o tom bavil i s naším trenérem a v tomto směru budu muset trochu ubrat. Protože bych nerad škodil týmu hloupými tresty. Musím se v tom uklidnit.

V kabině máte poslední slovo?

Je dobře, že tady máme plno starších kluků, kteří v pravý čas umí říci to potřebné. Nikdy nedělá dobrotu, když je tam na to jen jeden. Máme Ondru Kratěnu, přišli Venca Nedorost s Jirkou Novotným, to je pro tým skvělý impuls. Mladí hráči, kterých máme dost, vidí kluky, kteří toho hodně dokázali.

Jaká je síla plzeňského týmu?

Změn bylo dost. A všichni hráči, kteří odešli, patřili mezi lídry. Určitě to byla velká ztráta. Ale troufnu si tvrdit, že kluci, kteří je nahradili, do týmu zapadli velice dobře. Potvrzují roli kvalitních a zkušených hráčů, což se od nich očekává. Celkově je atmosféra v týmu skvělá. Nejde pouze o kvalitu, ale i o to, jak tým táhne za jeden provaz. My to ukázali už v minulé sezoně a na to chceme navázat. Máme výbornou partu, jdeme všichni za jednoho.

Los na úvod máte hodně těžký. Liberec, Brno, pak Sparta...

Víme to už dlouho. Proto jsme do toho šli naplno už do Ligy mistrů, abychom se na ten start dobře připravili. Máme za sebou čtyři těžké zápasy a jsem hrozně rád, že se nám povedly. Když potvrdíme výkony z Ligy mistrů, může to pro nás být dobré.

Myslíte, že jste těmi čtyřmi výhrami soupeře trošku postrašili?

Je to možné, ale to se musíte zeptat jich. My se chceme soustředit jen sami na sebe.

Branky dokázaly střílet všechny formace. Je to dobrý signál, že nespoléháte jen na jeden útok?

Přesně tak. Od první do čtvrté hrály všechny lajny skvěle. Ale já jsem rád i za ty momenty, kdy se nám nedařilo držet puk na holi a odehráli to kvalitně i do defenzivy. I to je důležité, udržet skóre, když nejste na koni, neinkasovat. A pak do toho zase pořádně šlápnout.