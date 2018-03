Králové produktivity Mertl a Gulaš - bez sebe ani bod. A co play off?

Poté se s ním indiáni, kteří zakončili dlouhodobou část nejvyšší tuzemské soutěže výhrou 3:2 nad Zlínem, hromadně vyfotili.



A tím to haslo.

Žádné emoce. Žádné křepčení. A hlavně žádné dotýkání poháru! Jako by skromná oslava – dá-li se to tak vůbec nazvat – naznačovala plzeňské rozpoložení: „Jsme rádi, ale o tu hlavní trofej v play off se teprve budeme bojovat!“

„Jako hráč jsem ten pohár získal dvakrát a vyfičel v prvním kole,“ upozornil další z plzeňských koučů Jiří Hanzlík.

Jméno čtvrtfinálového soupeře se jeho svěřenci dozví nejdříve koncem týdne. Už teď je jasné, že do play off vstoupí Plzeň jako hlavní favorit. Jistě, hokej je kolektivní sport, v němž nelze velebit jen jednotlivce. Než zamířil do Švýcarska, pálil za Plzeň Kubalík. Konstantní výkony podával gólman Svoboda.



Dva borci se však vymykali. Milan Gulaš a Tomáš Mertl. Ti nejzásadněji přispěli k triumfu v základní části, kterou opanovali Plzeňští i před osmi lety. „Tehdy byli na ledě jedinečné osobnosti Martin Straka a Tomáš Vlasák. Teď vidím podobnost s Gulašem a Mertlem,“ postřehl někdejší plzeňský kouč Marian Jelínek.

Přitom Gulaš s Mertlem jsou úplně jiní, což symbolizoval i nedělní společný týmový snímek. Zatímco Mertl se fotil propocený v dresu, Gulaš v civilu. Kurýruje zraněné vazy v koleni, které si přivodil v generálce na olympijské hry.

Leklá ryba a drzý syčák

Hokejové osudy nejproduktivnějších hráčů extraligy se nápadně podobají. Oba vyrůstali v Českých Budějovicích. Coby bažanti nakoukli do áčka, kde je tehdy cepoval současný reprezentační kouč Josef Jandač. „Mertlík byl Pepův oblíbenec, zatímco já dostával kouř,“ zavzpomínal nedávno 32letý Gulaš. „Měl jsem svoji hlavu, byl jsem namistrovanej. Jak bych to řekl... Prostě hovado.“

Zatímco Gulaš působil jako drzý suverén, o rok mladší Mertl byl naopak tichý plašan. „Byl trochu taková leklá ryba,“ popsal ho trenér Jandač. „Ale dospěli, vyzráli jako víno. Oběma pomohla cizina.“

I proto se z nich po třicítce stali stabilní reprezentanti, kteří se od loňska opět vídají denně v kabině. „Na Tomáše jsem tlačil celé léto, aby šel se mnou do Plzně,“ vzpomínal Gulaš, jak loni žhavil telefonní linky. „Zpětně jsem rád, že jsem se rozhodl pro Plzeň. Čísla mluví za všechno,“ usoudil i Mertl, který nasázel nejvíc gólů z celé extraligy.

Ke 30 trefám přidal drobný centr i 26 asistencí. Gulaš nastřádal dohromady 61 (23+38) bodů a v Plzni věří, že stihne co nejdříve uzdravit poraněné vazy v koleni.

„Nechci komentovat jeho zdravotní stav. Můžeme se splést a dopadne to jinak,“ pověděl kouč Hanzlík neurčitě. Tak to v play off chodí. Mlžit. Mlžit. A mlžit. „Ale na Gulaše čekám nejvíc,“ připustil Hanzlík.

Nejvíc na něj musí čekat Mertl. Možná i kvůli absenci prověřeného parťáka nepotvrdil na olympiádě roli nejproduktivnějšího hráče extraligy. Po návratu do Česka v posledních třech duelech nebodoval. „Může to být Milanem. Spolu víme, kdo kde jezdí, vyhovíme si,“ řekl.

Šušká se, že se Gulašovo zranění hojí poměrně rychle. I proto by mohl zasáhnout už do čtvrtfinálové série, což by pro Mertla i celou Plzeň byla výborná zpráva.