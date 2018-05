Hejduk prodává v Coloradu své sídlo. I s hokejovou halou a rolbou

Milan Hejduk žije v Coloradu od roku 1998, kdy začal hrát za klub NHL Avalanche. Po skončení aktivní dráhy v roce 2014 rodák z Ústí nad Labem v tomto americkém státě zůstal.

Slibně rozjetou kariéru mají i jeho čtrnáctiletá dvojčata Marek a David, které spolu s bývalým spoluhráčem a dalším českým reprezentantem Janem Hejdou trénuje Hejduk v celku Colorado Thunderbirds.

Sídlo Milana Hejduka v Coloradu.

A právě i kvůli tréninku svých synů se vítěz Stanley Cupu z roku 2001 zbavuje domu ve městě Parker, v němž lze mimo jiné najít šest koupelen, sedm krbů, tři prádelny či garáž pro pět aut.

„Asi bychom to někdy nabídli k prodeji tak jako tak, ale cesta do haly, kde v současnosti Thunderbirds trénují, není moc příjemná. Je to asi hodinu cesty, takže by bylo fajn být trochu blíž,“ vysvětlit Hejduk prodej luxusního sídla listu Denver Post.

Případné zájemce ujistil, že rolba zůstane součástí „balíčku“. „Samozřejmě,“ uklidnil hokejové nadšence Hejduk, jenž má od roku 2016 americké občanství. Pokud by však kupec neměl pro ledové kluziště využití, dá se přestavět na tenisový kurt, hřiště na malý fotbal či garáž na velká auta či autobusy.

Nyní dvaačtyřicetiletý Hejduk patří k legendám Avalanche, za které odehrál 14 sezon. Letos v lednu vedení klubu slavnostně vyřadilo číslo 23, jež se už v tomto týmu na jeho počest nebude smět používat.

Milan Hejduk sleduje se syny Markem, Davidem a manželkou Zlatuší, jak jeho dres s číslem 23 navždy míří pod střechu arény.

V základní části NHL Hejduk nastoupil k 1 020 zápasům a s 805 body a 375 brankami je třetím nejproduktivnějším Čechem a třetím nejlepším českým kanonýrem v historii. V obou kategoriích jsou před ním jen Jaromír Jágr a Patrik Eliáš.