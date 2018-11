Snažíme se to každým zápasem zlomit, smutní pardubický Klouček

„Hrozně smolný gól, takový padne jednou dvakrát za sezonu,“ vracel se k momentu ze 45. minuty, kdy jej u pravé tyče pokusem nazdařbůh ze strany (ještě za brankovou čarou) procedil Beran Popelka. „Přišel v té nejhorší chvíli, za stavu 1:2. Ale takové góly padají. Snažil jsem se to pak vypustit z hlavy a chytat zas dál,“ pokračoval Klouček.

Potíž ovšem byla, že jeho spoluhráči - forvardi Vondráček a Treille ani zadák Holland - svoje možnosti nezužitkovali, takže o nějaké dramatizaci duelu nemohlo být řeči.

„Nějaké šance tam byly, ale teď nemáme ani štěstíčko. Potřebovali bychom, aby se k nám trochu naklonilo,“ litoval Klouček.

Dynamo kromě toho do důležitého mače hodně nepodařeným způsobem už vkročilo, po první periodě za Zlínem zaostávalo o dva góly. „Je to škoda, není pak jednoduché to otáčet. Bohužel se to nepovedlo,“ uvedl mladý brankář.

Ve výsledku to znamená, že se díra třináctých Pardubic na nejbližší soky směrem vzhůru zase o něco prohloubila, nyní je devítibodová. A čtrnáctý Chomutov je jen čtyři body zpět.

Třinec - Pardubice Sledujte od 17.00 online.

„Samozřejmě to vnímáme. Ale snažíme se to každým zápasem zlomit a makat jak na tréninku, tak i potom v zápasech. Ale zase to nevyšlo,“ smutnil Klouček.

Protest fandů, kteří po prvním buly na protest proti výsledkům a dění v klubu opustili jižní tribunu a vrátili se až na druhou třetinu, sice postřehl, ale snažil se jím nenechat rozhodit.

„Všiml jsem si toho, bylo tam trošku ticho. Je to jejich věc a názor. My se musíme soustředit na to, co děláme na ledě. A hrát líp,“ sdělil gólman. Dnes od 17 hodin se Východočeši předvedou v Třinci, který se veze na vítězné vlně. Vyhrál už osmkrát za sebou, zatímco Dynamo šestkrát v řadě padlo.

„Musíme do toho jít zase od nuly, nic jiného nám nezbývá,“ míní Klouček. „Třinec je silný soupeř, ale když budeme hrát zodpovědně zezadu a vyčkávat, myslím, že je můžeme porazit,“ věří.