Hru učešeme a sjednotíme, plánuje nový kouč Litvínova

Sjednocení systému Vervy je jeho prvním motem. Dřív se totiž ve dvou útocích stahovali do obrany centři, ve dvou levá křídla. „Jenže to bych ani nevěděl, jak trénovat, těžko by se něco nacvičovalo,“ osvětlil. „S klukama jsme se domluvili, že systém sjednotíme, učešeme. Máme svou teorii, co chceme hrát.“

3 týdny trénoval Litvínov mimo svůj stadion, opravovala se strojovna. Od pondělí už je doma.

Tým se až v posledním barážovém zápase minulé sezony zachránil mezi elitou, ale Razým prý neplánuje revoluci. „Nepřišli jsme s převratnými novinkami, jen tomu chceme dát jednotný řád. Vycházíme z rolí, co měli hráči v minulosti.“

I proto spoléhá na dvojičky, které jsou sehrané. „Nebudeme roztrhávat Hübla s Lukešem, když spolu hrají spoustu let. Byla by blbost hledat něco jiného,“ nerozdělil hokejová dvojčata. K nim přiřadil zelenáče Myšáka, litvínovský supertalent: „Kdybychom ho měli použít, tak do prvních dvou lajn, aby hrál se zkušenějšími. Luky s Vantou sami řekli, že se tomu nebrání.“

Dřívější elitní Hüblův útok se posunul na pozici číslo 2, první řadu tvoří noví spojenci. „Petružálek s Mikúšem si k sobě sedli. Do první lajny k nim počítám s Tůmou, který první dvě přípravy vynechal kvůli pochroumanému ramenu,“ prozradil kouč, jenž k titulu dotáhl Plzeň.

„Třetí útok Černý–Gerhát–Trávníček zůstane stejný, už takhle šlapal na konci sezony. Budeme stavět na vazbách hráčských i charakterových.“

Obrozený Litvínov táhne, minulý týden jeho zápas s Kladnem v mosteckém azylu hltalo 2 849 diváků, včera už na Hlinkově stadionu fandilo 2 089 lidí. Verva přestřílela Karlovy Vary 5:4, naskočil i testovaný bek Ladislav Romančík, slovenský mládežnický reprezentant. Za domácí skórovali Baránek, Strejček, Hanzl, Černý a Kubát, odpočívali Petružálek s Mikúšem.