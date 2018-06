Pardubice potvrdily příchod Bubely. Hodí se do konceptu, říká Salfický

„Tento krok jsme již avizovali. Skautovali jsme Miloše celou sezonu a soustředili jsme se na něj hlavně na olympiádě. Jsme přesvědčeni, že se nám hodí do konceptu, na který sázíme,“ komentuje Bubelův příchod generální manažer Pardubic Dušan Salfický.

Miloš Bubela v útoku platí za univerzála. Východočeši s ním počítají na pozici centra.

„Počítáme s ním do prvních dvou formací. Budeme na jeho univerzálnost sázet, ale jeho primární pozice u nás bude střední útočník,“ doplnil Salfický.

„S týmy z Česka jsem začal jednat hned na konci sezony, ale pohovory s Dynamem se mi líbily nejvíce. Cítím, že klub má o mém působení zde jasnou představu,“ říká Miloš Bubela.

Takřka 190 centimetrů vysoký forvard má za sebou pět let v zámoří. „Hrál jsem univerzitní ligu a bylo to úžasné. Můžete studovat univerzitu a přitom hrát hokej na nejvyšší úrovni. Dá se odsud odrazit do jiných lig s vystudovanou univerzitou, je to k nezaplacení,“ uvědomuje si Bubela.

Po dokončení školy ještě rok v Americe zůstal, potom se vydal domů do Banské Bystrice, které loni 48 body za 22 gólů a 26 asistencí pomohl k zisku mistrovského titulu. „Vyšlo to parádně. Vyhráli jsme ligu a ještě jsem si zahrál za reprezentaci. Před sezonou bych to vůbec nečekal,“ podivuje se Bubela.

Právě zmíněné možnosti zahrát si za svou zem na olympiádě si možná váží o něco víc než titulu z domácí soutěže.

„Reprezentovat je úžasné a jedinečné. Cítil jsem hrdost. Každý zápas byl jiný a já sbíral cenné zkušenosti,“ rozplýval se usměvavý Slovák. Po sezoně doléčil zraněné koleno z konce soutěžního ročníku, kvůli němuž absentoval na světovém šampionátu v Kodani, a hlásí nástup do služby.

„Dlouho jsem rehabilitoval, ale už jsem v plné zátěži. Moc se už těším na led, sledování zápasů z tribuny a dlouhá pauza mi nedělala dobře,“ říká Bubela.

Hned v srpnu dostane možnost si za Dynamo zahrát proti Slovanu Bratislava.

„Moc se na ten zápas těším. Na Slovensku je to velký rival. Každý proti němu chce vždy zvítězit. Extraliga je ale extraliga,“ vysvětluje Miloš Bubela.