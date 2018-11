Říhův křest reprezentací. Nezvítězil lepší tým, soudí po české prohře

Své hráče hecoval, radil, první reprezentační utkání si zkrátka užíval. Co na tom, že výběr Miloše Říhy nepřidal žádný bod do tabulky Karjala Cupu? Nový šéf střídačky si cenil zejména toho, že se hráči drželi nastavené taktiky. „Pokud budeme dál takto pracovat, vrátí se nám to,“ věří Říha.

Takže jste s výkonem v utkání proti Švédsku spokojený?

Jsem. Plnili jsme to, co měli. Už od první třetiny jsme předváděli náročný hokej a vydrželi jsme bruslit. V poslední třetině jsme byli dokonce i lepší. Škoda těch chyb, Švédi nás za ně potrestali. Za práci a boj jsme si zasloužili vyrovnání.

Zásadní dopad ale měly individuální chyby v rozehrávce, jež vyústily v rozhodující brejky soupeře...

Nevytahovali jsme hráče do brejků, nechtěli jsme dopustit, aby proti nám nějaké vznikaly. Bohužel, po taktických chybách jsme nedostali kotouč přes modrou čáru a dovolili jsme Švédům, aby nám odskočili.

Mrzí vás, že jste se lidem neodvděčili za parádní atmosféru?

To nemůže mrzet nikoho. Lidé viděli, jak kluci dřeli, byly tam i technické věci, hráči do toho dali srdce. Máme za sebou dobré utkání a nemůžeme říct, že by vyhrál lepší.

Čekal jste tak bouřlivé prostředí?

Byl jsem mile překvapený a děkuji divákům, že jsme takto společně oslavili 110 let českého hokeje. Snad nám lidé pomohou a budou věřit tomu, že se kluci budou dále zlepšovat.

Jaké máte pocity po dlouho očekávané premiéře?

Když jsem viděl Švédy při tréninku, byl jsem trochu v obavách. Znepokojovalo mě, že jsme se setkali na poslední chvíli a říkal jsem si, jestli jsme nenaložili na hráče moc náročný a taktický hokej. Ale spadlo to ze mě a byl jsem nakonec spokojený.

Cítil jste se během premiérového reprezentačního zápasu dobře?

Užíval jsem si to, chtěl jsem, aby kluci vyhráli. Pro mě byl ten první zápas spíš emotivní záležitostí, vzpomněl jsem si, co všechno stálo před tím, než jsem se dostal až sem.

Přispělo ke spokojenosti i to, že lidé i přes prohru tleskali?

To je jasné, a my jim tleskáme také. Pokud budeme všichni držet za jeden provaz, vítězné časy se mohou zase vrátit. Můžeme kritizovat někoho nebo něco, ale pořád je to jen hra. Švédsko, to je v současnosti hokejová velmoc, která podle mě může postavit až sedm mužstev na takové úrovni.

Lidé i proto museli odcházet spokojení. To je také motivace, že?

To tedy je, ale my teď nesmíme usnout. Naopak. Jak slyším kluky mluvit v kabině, cítím, že jsou přesvědčení a věří tomu. Ale nesmíme zůstat stát, musíme jít dál a pracovat. Ještě více nutit hráče z té extraligy, aby přidali. (směje se) Máme možnost vytáhnout další hokejisty z Evropy. Tým se bude ještě tvořit a pro nás je nejdůležitější až mistrovství světa na jaře.