Říha cepuje mladou Slavii a odmítá malé cíle: Chceme být co nejvýš

Zapracovat mladé odchovance, play off jako příjemná odměna. S touto vyhlídkou vstupovala Slavia do současného ročníku, v němž na rozdíl od předchozích sezon necílí na co nejrychlejší návrat do extraligy.

S novou filosofií přišla i změna na střídačce, kterou dostal na povel 36letý trenér Miloš Říha. Ten má k dispozici hrstku zkušených hokejistů, zbylý materiál tvoří mladíci, od nichž se ve výsledkové rovině zázraky nečekají. „Není to tolik svazující,“ vidí výhodu odlišného přístupu Říha.

Zvyšuje se tedy s nižším tlakem motivace?

Jedna věc je, co se vyhlásí veřejně. Ale když trénujete nebo hrajete, chcete být samozřejmě nejvýš. Jak se to bude dařit, to je věc druhá. Kdybychom měli za cíl být druzí, byli bychom na tom teď špatně. Ale mít klid na práci je výhoda. Každopádně my budeme po mužstvu šlapat, abychom se dostali co nejvýš.



Pomůže zmírněný tlak o to více mladým hráčům, aby se ze zodpovědnosti nesesypali?

Může to tak být, ale nesmí to být až moc rozvolněné. To by bylo blbě. (směje se)

V čem je pro vás specifická práce s mladým kolektivem?

Hráči jsou tvární, učenliví, dá se do jim ještě dost věcí vštípit. I když u těch starších, dejme tomu 22letých, je těžší měnit návyky. Mladí obecně mají navíc hrozně nevyrovnanou křivku výkonnosti. Odehrají dva perfektní zápasy, v dalších dvou jdou naopak dolů. A když je těch mladých hodně, ta křivka se pohybuje o to více, pokles je znatelnější. Je těžké to udržet na stejné úrovni.

Vaše slova dokládají výsledky Slavie z úvodu sezony - tři porážky vystřídala čtyři vítězství. Musíte v takových chvílích brzdit euforii?

Občas kluky krotíme... (směje se) Někdy uděláme drobné změny v sestavě, vyměníme hráče, kteří nepracují podle našich představ, takže zůstávají pořád v pozoru. Spolupracujeme s týmy z 2. ligy, Letňany a Kobrou. Pracujeme neustále na tom, aby mužstvo chtělo dřít. A je to vidět, z tréninků je cítit plné nasazení.

Potěšila vás hodně zmíněná vítězná série?

Myslím si, že na to, jaký jsme měli herní projev, jsme mohli mít i o pět bodů víc. Ne, že by to bylo zklamání, ale šlo z toho vytěžit víc. Herně to bylo z naší strany mnohem lepší, než to podle bodů vypadá. Kromě jednoho zápasu nás soupeř nepřestřílel.

Proč tedy těch není bodů víc, může za to špatná koncovka?

V ní jsme se natrápili dost, zejména v zápasech s Prostějovem nebo Třebíčí. Ale i v utkání s Ústím jsme to měli jednoznačně strhnout na svou stranu. V takových chvílích nám schází klid v zakončení, lepší finální fáze.

Je to nedostatkem zkušeností?

Tím jistě také, navíc máme hráče, kterým sedí popis bojovníků a nejsou zvyklí na pozice, v nichž jsou teď. Ani někteří zkušení kluci nebyli zvyklí hrát v současných rolích, například v přesilovkách. Potřebují se do toho vžít víc.

Působí těch pár zkušenějších borců jako vaše pravá ruka a mentoři mladým spoluhráčům?

Určitě, a zatím to funguje velice dobře. Chemie vychází parádně, navíc z mladých jsou většina odchovanci Slavie, nebo aspoň s klubem něčím prošli. Slavistická kabina je cítit. To nás od jiných týmů odlišuje.

Je oddanost klubu za takových okolností podstatným prvkem?

Je to důležité, zároveň je to pro nás výhoda oproti jiným mužstvům, která si berou deset nebo více hráčů z jiných týmů.