Návraty z důchodu. Nejtěžší bylo přemluvit Gulaše, přiznává Říha

Například útočníka Milana Gulaše a beka Ondřeje Němce, kteří už ohlásili konec reprezentační kariéry. Svou výkonností si ale o místo v Říhově výběru jednoznačně říkají - ten první vede bodování v Plzni, druhý patří k základním pilířům brněnské obrany.



Jak těžké bylo přesvědčit hráče, aby si konec v reprezentaci rozmysleli?

Nejtěžší to bylo s Milanem Gulašem, protože byl opravdu rozhodnutý. Nakonec nám ale pomohl Martin Straka (manažer a majitel Plzně). Milan v lize dominuje a horko těžko bych hledal dalšího takového hráče. To rozhodnutí tehdy udělali proto, že cítili nějakou křivdu, něco jim nesedělo. Ale třeba to budou cítit i teď, až přijdou na trénink (směje se). Ale ne, jednalo se nám s nimi velmi pozitivně.

Nominace na Channel One Cup Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 5 zápasů v reprezentaci), Šimon Hrubec (Oceláři Třinec; 2), Dominik Furch (Čerepovec/KHL; 26). Obránci: Milan Doudera (38 zápasů/1 branka), David Musil (oba Třinec; 8/0), Ondřej Němec (123/13), Jan Štencel (oba Kometa Brno; 2/0), Filip Pavlík (6/0), Petr Zámorský (oba Hradec Králové; 45/2), Jakub Kindl (Plzeň; 22/2), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL; 70/5), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 77/1), Ondřej Vitásek (Kunlun/KHL; 37/2). Útočníci: Dominik Kubalík (45/11), Jiří Novotný (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 148/24), Milan Gulaš (Plzeň; 45/4), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 2/1), Ondřej Roman (Vítkovice; 16/4), Michal Bulíř (Magnitogorsk; 2/0), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 31/8), Robert Kousal (Brynäs/Švéd.; 50/8), Andrej Nestrašil (Nižněkamsk/KHL; 21/4), Michal Řepík (Slovan Bratislava/KHL; 60/20), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 44/3), David Tomášek (Jyväskylä/Fin,; 14/3), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 5/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk; 69/12).

Ve výběru naopak znovu chybí nejproduktivnější extraligový hráč Marek Kvapil.

Byl nominovaný na první turnaj jako náhradník, na tenhle jsme s ním už počítali. On řekl, že jsme s ním tehdy nekomunikovali, já si myslím opak. Ale hodili jsme to za hlavu. Nominovali jsme ho na nadcházející turnaj, ale má zdravotní problémy a necítí se na to.

Domácí soutěž prožívá vlnu návratů ze zahraničí, nejvýraznějším jménem je Tomáš Plekanec. O něm uvažujete?

S Tomášem jsme domluvení, potřebuje si vyřešit své problémy. Sdělil nám, že by teď chtěl zůstat v klidu. Připraví se a uvidíme, jestli pojede na únorový turnaj. Zároveň ale nechceme dramaticky „ostaršovat“ mužstvo.

A co liberečtí navrátilci Birner s Filippim?

Michal Birner byl dlouhodobě zraněný. Potřebuje se dostat do kondice, jinak by v nominaci určitě byl. Filippi to samé, chtěli jsme ho už na první turnaj, ale měl zdravotní problémy. Teď jsme pro změnu dlouho nevěděli, kde skončí.

V nominaci tentokrát scházejí reprezentační debutanti, pokud tedy nepočítáme potenciální náhradníky.

Zatím nás nikdo nový nepřesvědčil. Jak jsem posledně kritizoval extraligu, teď už si myslím, že se trochu zvedla. Mužstva se dostala na pozice, kde by měla být. Já říkám, že pokud se má některý hráč dostat na hranu nominace, měl by si udržovat dlouhodobou výkonnost.

Co se týče náhradníků, na předchozí turnaj Karjala jste jejich seznam nezveřejnili. Proč teď ano?

Udělali jsme chybu. Když jsme pak volali některým hráčům, že jsme je donominovali, a přitom jsme jim to avizovali, oni nám to nevěřili. Měli už program. I když moc nevěřím tomu, že někdo jede na dovolenou, když má jen dva dny volna (směje se). Udělali jsme to také proto, že i náhradníky bereme do kempu, protože někteří hráči, mají zápas dokonce v pondělí nebo ve středu. (První zápas turnaje je v plánu ve čtvrtek 13. prosince proti Finsku)

Hned 17 hráčů z finského turnaje figuruje v současné nominaci. Je to jádro, na které hodláte sázet?

Něco takového jsem avizoval. Dřív bylo jedno jádro, když se tam dostal někdo nový, musel předvést obrovský výkon. Dnes to funguje tak, že hráči přijedou, odjedou a už třeba nejsou vidět. Nebo jsou dva zápasy ve formě a další dva ne. Rozhodli jsme se, že jádro chceme držet pospolu.

Budete se odrážet od výkonu z Karjaly, kde se tým zejména proti Rusům předvedl v dobrém světle?

Bude to složitější. Tam od nás nic nečekali, my trenéři jsme byli překvapení, jak moc nám ostatní utekli. Aspoň já. Ale my jsme nakonec nezklamali, dali jsme si akorát čtyři vlastní góly. Zahráli jsme výborný turnaj a bude těžké to zopakovat. Ale chtělo by to víc času na přípravu a odpočinek na výkon v plné síle a kráse.

Narážíte na fakt, že času na přípravu vzhledem k ligovým zápasům tolik nebude?

Ten prostor máme minimální, my jsme vlastně jenom skládači mužstva. Na ty základní věci máte málo času. My nechceme hráče zatěžovat tím, že budeme celý den sedět u videa a povídat si, kdo si kam má stoupnout. Toho jsme se z větší části zbavili. Ale místo toho, abychom si věci vysvětlovali na ledě, probíráme je třeba v letadle.