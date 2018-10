Říhův „zahraniční“ výběr. Extralize chybí vyrovnané výkony, říká kouč

Dlouhá přípravná fáze plná cestování a sledování adeptů na nominaci je u konce. Na řadě je praktická část působení natěšeného Miloše Říhy u reprezentace, kterou čeká 8. listopadu pražské utkání se Švédy.

Výběr hokejistů oznámil trenér na symbolickém místě - v restauraci Platýz, kde byly před necelými 110 lety položeny základy českého hokejového svazu.

Říha a jeho kolegové se ale musejí koncentrovat na přítomnost. Z ní vyvstala poměrně zkušená sestava, která se pokusí obstát na úvodním turnaji seriálu Euro Hockey Tour. Z 26 jmen jich je z české extraligy rovných deset.

V nominaci chybí například neproduktivnější hráč soutěže Marek Kvapil. Proč?

Máme víc hráčů tohoto typu. Je jedním z těch, které sledujeme, proto je v širším kádru.

Co produktivní Michal Bulíř, jenž nedávno přestoupil z Liberce do ruského Magnitogorsku?

Byl samozřejmě v nominaci, ale nechali jsme ho, aby se v novém prostředí adaptoval. Nebylo by dobré ho odtud hned vytáhnout, když tam před 14 dny odletěl. V širší nominaci každopádně je, uvidíme, co předvede v Magnitogorsku.

Nominace na turnaj Karjala 8.-11. listopadu Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 3 zápasy v reprezentaci), Šimon Hrubec (Oceláři Třinec; 2), Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL; 46). Obránci: Jan Košťálek (3 zápasy/0 branek), Tomáš Pavelka (oba Sparta Praha; 12/2), Michal Jordán (68/5), Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL; 84/5), Jan Štencel (Kometa Brno; 0/0), Petr Zámorský (Hradec Králové; 42/1), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 74/1), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL; 35/4), Jakub Nakládal (Jaroslavl/KHL; 111/3). Útočníci: Rudolf Červený (5/0), Michal Řepík (oba Slovan Bratislava/KHL; 57/19), Dominik Kubalík (42/8), Jiří Novotný (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 148/24), Radan Lenc (Liberec; 10/2), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 0/0), Patrik Zdráhal (Vítkovice; 0/0), Radim Zohorna (Kometa Brno; 0/0), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 28/8), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 53/10), Robert Kousal (Brynäs/Švéd.; 47/8), Andrej Nestrašil (Nižněkamsk/KHL; 19/4), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 42/3), David Tomášek (Jyväskylä/Fin,; 11/3), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 2/0).

Jak vznikal váš první reprezentační výběr?

Hledali jsme nějakou vizi. Jak začít, jak to celé pojmout. Mapovali jsme extraligu, Evropu, předběžně i zámoří. Zjistili jsme, že nám v extralize chybí dominance a vyrovnanost výkonů hráčů i mužstev. Liga se rozjíždí pomalu, kvalitních zápasů zpočátku moc nebylo. Vsadili jsme na KHL, protože skoro všichni námi vybraní hráči tam nastupují v prvních pětkách. Uvidíme, jakou konkurenci vytvoří hráčům z extraligy.

V čem zaostává domácí soutěž?

Myslím si, že nám chybí pracovitost. Na to bychom se měli soustředit, aby se týmy zvedaly a hráči byli daleko konkurenceschopnější. I vůči světu, který nám pomalinku utíká. Třeba Rusové - vrátili se k tvrdé práci, i když i oni měli období, kdy stavěli jen na největších osobnostech. Ale teď pracují i s nejlepšími hráči tvrdě a nekompromisně.

Je prosazování tohoto přístupu součástí vaší role hlavního kouče?

Rád bych, aby to tak bylo. I na trenérských radách s tím vystupuju. Naším úkolem je poctivě pracovat a vychovávat hráče daleko tvrději. Aby to pro ně nebylo jen o tom dostat se na nějakou úroveň a tím se uspokojit. Ale aby na sobě dál tvrdě pracovali, vytvářeli mezi sebou konkurenci. Nechci nikoho urazit, ale starší hráči jsou u nás pořád nejlepší. Chtěl bych, aby se mladí hráči snažili víc.

Mrzí vás taková situace?

Štve mě to. Protože mladým to takhle stačí a to je ten problém. Je to málo. My na ně musíme tlačit, jestli chceme jít dál a stačit na ostatní. Když vidím Rusy nebo Švédy, kolik mají hráčů a co si můžou dovolit... Musíme se vrátit k českému hokeji, k práci. Vybrat ty, kteří to vydrží a budou ochotní dřít za národní tým. Když hráč ani tím hokejovým uměním neroste, měl by se to snažit vykompenzovat aspoň kondicí, snahou. To nám, myslím si, začíná chybět.

Proto je na soupisce jen hrstka méně zkušených borců?

My navíc máme skoro všechny mladé v Americe. Čtyři hráči jsou ve výběru do 20 let, další tři z extraligy máme v hledáčku. Ale u mě nerozhoduje věk, ale výkon a práce na ledě.

Tyto faktory zřejmě vynesly zpět do reprezentace zkušeného Jiřího Novotného, že?

Jirka už přesvědčil o tom, že je to hráč do kabiny, taková spojnice mezi kluky a trenéry. Jeho výkonnost je pořád na nejvyšší úrovni. Strašně se na to těší, neustále volal, jak to dopadlo. Chceme vyzkoušet, jestli to bude opravdu on, kdo na ledě reprezentaci povede. A jestli bude kapitán? S tím tak nějak počítáme, ale chceme, aby se k tomu vyjádřilo mužstvo.

Jste v kontaktu i s brněnským obráncem Ondřejem Němcem, který přitom ohlásil po únorové olympiádě konec reprezentační kariéry...

Omluvil se nám z prvního turnaje, měl teď několikazápasovou pauzu. Ale jsme domluvení, že budeme spolupracovat, zájem je z obou stran. Je to výborný hokejista, který má mladým pořád co dát. Takoví by měli vychovávat mladší, kteří k nim přijdou, ať je to třeba Jan Košťálek nebo Jan Štencel. Chceme mluvit i s Tomášem Plekancem, protože i když mu nevyšlo mistrovství světa, je to stále použitelný hráč pro nároďák. A hlavně platný.

S jak širokým kádrem hodláte během sezony pracovat?

Kromě Ameriky mít takových 40-45 hráčů. Nemá cenu mít sto hráčů na nominaci. Dříve jsme měli jedno mužstvo, které spolu žilo celý rok, trénovalo spolu a objezdilo všechny turnaje. Byla to parta, která potom vítězila. Dnes se to trochu rozmělnilo, hráči se na srazu pomalu ani neznají. A za dva dny dohromady žádnou partu nedáte. Samozřejmě když někdo vyskočí z extraligy o něco výš, tak má šanci se do reprezentace dostat.



Program turnaje Karjala v Praze a Helsinkách Čtvrtek 8. listopadu:

17:30 Finsko - Rusko (Helsinky)

18:00 Česko - Švédsko (Praha - Tipsport Arena) Sobota 10. listopadu (Helsinky):

12:00 Švédsko - Rusko

16:30 Česko - Finsko Neděle 11. listopadu (Helsinky):

12:30 Česko - Rusko

16:30 Finsko - Švédsko