Teď se budu chovat jinak než dřív, říká nový reprezentační kouč Říha

V souvislosti s reprezentací vaše jméno padlo v minulosti několikrát. Cítíte satisfakci?

Neberu to tak, ale je to fakt. Když si to promítnu zpátky, tak jsem byl kandidátem na trenéra reprezentace v Rusku a několikrát na Slovensku. Loni jsem myslel, že to vyjde. Ale takhle to mělo být a je to nejlepší řešení, že to je v zemi, kde jsem vyrůstal a kde jsem se učil hrát hokej.

Věřil jste ještě?

Těšil jsem se na to dost dlouho, abych se přiznal, že už jsem nevěřil. Mám takovou knížku, kterou považuju za osobní bibli. Je o člověku, který byl s nadsázkou asi osmým asistentem Lakers v NBA. Když byli v největší krizi, tak řekl: „Když vy tu pozici hlavního kouče nechcete, tak já ji vezmu!“ Vlastně jsem nenašel jediné proti, proč bych tu nabídku neměl vzít. Nároďák mě láká, budu to dělat poprvé, nebyl jsem ani u mládežnické repre a chci se tomu věnovat zodpovědně se vší vervou.

Myslíte, že jste dostal přednost před Pešánem s Varaďou hlavně kvůli tomu, že jste bez angažmá?

Říká se, že mi to pomohlo, ale neviděl bych to tak. Nechci se chválit, ale práce za mnou byla a každý to musí uznat. Vytvořím si takový tým, že v něm budou i lidi, které chtěli mít na těch prvních pozicích. Už se nemůžu dočkat, až si ten realizační tým sezvu, až začne hokej a budu se dívat. Budu si dělat představu kádru. Vezmu si aspoň tři mistrovství zpátky, jak to tam chodí organizačně. Vezmu si hráče, které máme k dispozici a začneme na tom dělat.

Kdo by se tedy měl objevit v realizačním týmu?

Nechci to zakřiknout. Seděli jsme s Petrem Nedvědem, jména padala, ale je brzy. Petr i já chceme s těma lidma promluvit, jestli budou mít vůbec zájem. Zatím mi ze šesti kandidátů odmítl jen jeden.

Kdo to byl?

To nikdy neřeknu.

Je mezi kandidáty Robert Reichel?

Ano.

Jakou máte vizi?

Chci navázat na práci Pepíka Jandače. Vize je postavit takový tým, abychom se vrátili k medailím. Už nebožtík Hlinka říkal, že o úspěchu rozhodují vlny. Letos jsme na šampionátu také nehráli špatně, ale chybělo nám malinko štěstí. Není to o jednom trenérovi, ale o spolupráci. Čím širší realizační tým, tím líp. Budeme mít větší rozhled. I pan Bukač říkal, že nezáleží, kdo tam stojí, ale jak se k tomu mužstvo postaví.

Josef Jandač už avizoval, že je připraven svému nástupci pomoct. Využijete toho?

Řekl jsem panu Královi, že bych si chtěl s Pepíkem promluvit a on říkal, že nám schůzku zprostředkuje. Chtěl bych se ho zeptat, jakým způsobem pracoval na MS. Jak si připravoval program, detaily, které k tomu náročnému programu patří. Chtěl bych na jeho práci navázat.

Jak?

Zabudováváním mladých hráčů, protože já se jich taky nebojím. Měli by tvořit ocásek národního mužstva, abych tam v krizových chvílích mohl vypustit tu krev a živost. Zároveň ale musí čekat na tu šanci a nechat na ledě všechno. Je potřeba skloubit mladé a starší dohromady. Chybí mi česká ulička. Ta naše vyčuranost, kterou jsme dřív vyhrávali. Uměli jsme to zpomalit, počkat. Ruské týmy jsme uměli vyprovokovat, i když byli totálně lepší, ale s námi měli obrovské problémy. Na Švédy jsme uměli hrát dobře, i na Kanadu. Chybí mi tam to přemýšlení, ne jen ten hokej, který se hraje. Musíme najít cestu, která bude něco mezi tím. A hlavně bruslit, bruslit a bruslit, protože rychlost je dnes to nejdůležitější.

Je nevýhoda, že jste nikdy netrénoval reprezentaci ani na mládežnické úrovni?

Vím, že je to úplně jiná práce, tým musíte připravovat dlouhodobě, přijedou vám nejlepší hráči, kteří jsou nachystaní. Uděláte systém, rozbor a musí se projevit sami. Je to o skladbě týmu a motivaci.

Máte přehled o hráčích v extralize?

Chci jezdit, dívat se na zápasy. Větší přehled mám v KHL, ale i naši ligu jsem sledoval. Hráče jsem registroval, navíc k sobě budu mít tým, který to má připravené. Třeba Jirka Fischer to má zmapované. I Pepík Jandač to měl profesionálně zpracované, nechceme na nikoho zapomenout.

Takže počítáte, že vám bude Fischer pomáhat?

Už jsem s ním mluvil, je to otázka, jestli to bude chtít dělat. Roli tam mít bude.

Máte v plánu potkat se s hráči z NHL?

Neznají mě, ale budeme je kontaktovat společně s Petrem Nedvědem. S každým z hráčů bych si chtěl promluvit. Pokud tam Petr poletí, promluví si s nimi. Poslední dobou bylo pozitivní, že chtěli reprezentovat. Kádr už není široký.

Kritici vám vyčítají výbušnou povahu. Zklidnil jste se?

Myslím, že jsem s tím začal. Klub a reprezentace je něco jiného. Když to přeženu, není těžké, když se začíná a tvoří tým. Budu se chovat jinak, než jsem se choval.