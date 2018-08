Pět minut nás stálo zápas, říká plzeňský Indrák po prohře s Vary

O jejich porážce rozhodl především nevydařený vstup do zápasu, když už ve čtvrté minutě prohrávali 0:2. „Říkali jsme si, že oni na nás vletí, ale stejně jsme na to nebyli připraveni,“ litoval v rozhovoru pro klubový web útočník Miroslav Indrák.

„Dostali jsme dva góly, to se pak špatně dohání. Než jsme se z toho oklepali, bylo po zápase. Ještě jsme se s tím pokusili něco udělat, bohužel jsme opět pohořeli v koncovce,“ doplnil útočník, po jehož přihrávce mladík Eret snižoval na 1:2.

Karlovy Vary i potom byly stále o krok napřed, další dva góly indiánů vstřelil kanonýr Gulaš.

V úterý 14. srpna se od 17.30 hod. představí plzeňští hokejisté opět doma. Hostí exotického soupeře Sarayrka Karagand z Kazachstánu.

Pojďme ale ještě vrátit k zápasu v Karlových Varech. Zaskočila vás Energie něčím?

Nevím, jestli zaskočili. Říkali jsme si, že budou lítat, napadat, dávat si to za naše beky. Z toho si vytvořili tlak, šance a ty proměnili. My jsme měli ve druhé části přidat gól a třeba by to vypadalo pak jinak.

Co znělo šatnou po nevydařené první třetině?

Řekli jsme si, že konec úvodní části už byl lepší, ale zaspali jsme úvodních pět minut a to nás stálo nakonec celý zápas.

Ve druhé třetině jste ale měli dostatek šancí na to, abyste s vývojem skóre něco udělali.

Je to tak. Měli jsme optický tlak, ale měli jsme se více tlačit do brány. Říkáme si to pořád, ale v zápase to nedokážeme předvést. Do extraligy zbývá ještě měsíc, musíme to na trénincích pilovat pořád dokola, abychom byli na soutěžní zápasy pořádně připraveni.

Derby s Karlovými Vary se hrálo po roce a půl, změnilo se něco?

Vždycky to bývaly vyhrocenější zápasy, i když teď to byla přece jenom příprava, takže zatím nic moc speciálního. Hrálo se tvrdě z obou stran, ale to k hokeji patří, nic zákeřného.