Indrák dal po nemoci vítězný gól: Na ledě jsem se necítil špatně

„Na ledě jsem se necítil špatně, ale teď už jsem pořádně zesláblý. Ale jsem rád, že jsem už mohl nastoupit, lepší než jezdit kolečka na tréninku,“ svěřil se 22letý Indrák.

Rozhodli jste definitivně o zisku Prezidentského poháru?

Musíme hrát naplno až do konce. Může to být zlom, ale ještě nemusí. My na ten pohár moc nemyslíme, aby se to ještě nepokazilo.

Bylo znát, že hraje první a druhý tým tabulky?

Jo. Už v šatně jsme si říkali, že to bude super zápas. Chtěli jsme ho vyhrát a jsem rád, že se to povedlo.

Zase se vám zvýšilo sebevědomí?

My se snažíme hrát furt stejně. Když vedeme, nepotřebujeme se hnát dopředu, nechceme dělat zbytečné chyby a dávat tak soupeři šanci. Třetí třetinu jsme odehráli chytře. Dávali jsme puk jednoduše za jejich beky, nedali jim možnost chodit do rychlých protiútoků.

Před utkáním kapitán Milan Gulaš vyzval fanoušky ke slušnému fandění. Jste rád, že to zabralo?

My všichni podporujeme slušné fandění a Milan Gulaš to řekl za celý tým. Jsme rádi, že si to vzali fanoušci k srdci. Pomohli nám.

V polovině zápasu ale plzeňský „kotel“ utichl, fanoušci rozvinuli transparent s nápisem: „Právě probíhá nácvik na utkání bez atmosféry“. Všiml jste si toho?

Ani ne. Já se soustředím hlavně na hokej, nevšiml jsem si.