Snad to ještě trochu zamotáme, doufá plzeňský útočník Preisinger

„Těšíme se domů. Dali jsme do toho všechno a vyplatilo se. Všechny čtyři zápasy byly vyrovnané, věřím, že to ještě můžeme trošku zamotat,“ řekl 27letý Preisinger.

Mrzí vás o to víc středeční zápas, kdy jste byli lepší, ale prohráli?

To už máme z hlavy pryč, hned deset minut po tom utkání jsme se to snažili odhodit a připravit co nejlépe na dnešní zápas.

Jak jste viděl faul na Martina Erata, který váš tým poslal do tří?

Zdálo se mi, že tam od něj byl předtím faul na našeho hráče. Proto jsem do něj šel. Ale pěstí jsem mu nedal, jen jsem měl ruku na jeho tváři. To jsou emoce. Určitě jsem tam nešel s úmyslem se nějak prát.

Na trestné lavici vám ale pak asi nebylo vůbec dobře...

Byla to moje hloupost. Vedli jsme 2:0 a já tým poslal do tří. Jsem rád, že to chalani ubránili. Síly nám to určitě ubralo, ale když se něco takového povede ubránit, dodá to týmu sebevědomí.

Myslíte, že se vám povedlo Kometu trošku „uspat“?

Ze střídačky to takhle nevidíte. Poprvé jsme dali v sérii první gól a určitě nám to hodně pomohlo. Ubránit to moje vyloučení bylo moc důležité. A stejně tak ustát tlak Komety v posledních deseti minutách. Naštěstí tam Míra Svoboda vytáhl pár důležitých zákroků. A my jsme moc rádi za ten bod.

Myslíte, že jste našli konečně recept na brněnskou hru?

Recept známe, ale tři zápasy jsme neproměňovali šance, neměli se čeho chytit a Marek Čiliak je držel. Možná jsme se mu dnes dostali pod kůži... Stejně jako dalším. Každý tým si všímá lídrů soupeře, snažíte se je dohrávat. Bez úmyslu někoho zranit, to do sportu nepatří. Ale dostat se někomu pod kůži, to je přece dobře...