Plzeňský útočník Preisinger tvrdě dře a vyhlíží milované play off

Ostrý zápas nehrál od 5. ledna, kdy v Brně ramenem ošklivě padl na mantinel. Vazy vydržely, ale prasklá lopatka ho vyřadila ze hry.

Už je zlomenina zahojená?

Je, do soubojů už chodím normálně. Teď ještě naštelovat pořádně fyzičku. Není to jednoduché. Kdo zažil dlouhodobější zranění během sezony, dobře ví, o čem mluvím.

Věříte, že do startu čtvrtfinále budete připravený dobře?

Vrátit se do formy je složité. Snažím se to každý den odmakat úplně naplno a odpočinout si do dalšího dne. Věřím, že se dokážu nakopnout a týmu pomůžu.

Play off vám vždycky hodně sedlo, čím to je?

Celý život mě strašně baví. Je to vrchol sezony, tam se všechno rozhoduje. Možná se člověk ještě víc soustředí, všechno je to v hlavě. Proto jsem byl hodně zklamaný, když jsem se zranil takhle na konci základní části. Ale doufám, že se stihnu vrátit v pravý čas.

Co je klíčové pro to, aby byl tým ve vyřazovací části úspěšný?

Psychicky být dobře připravený. Jde o to čtyřikrát soupeře porazit. A když jednou neuspějete, nesmíte se zlomit, pořád věřit, držet se svojí hry. Není to o jediném utkání, ale o celé sérii.

Předloni jste s Plzní získal bronz, loni jste ve čtvrtfinále hodně trápili

favorizovaný Liberec. Jaké máte nejsilnější vzpomínky z těch zápasů?

Asi nejvíc se mi vybaví gólová přihrávka Davidovi Stachovi v loňském předkole, v prodloužení pátého zápasu ve Vítkovicích. Ta trefa nás posunula do čtvrtfinále. A tam jsme v šestém zápase měli Liberec na lopatě, škoda, že se to nepovedlo. Ale rád vzpomínám i na tu bronzovou sezonu. Vyřadili jsme Olomouc, v semifinále sehráli vyrovnanou sérii se Spartou. Těch pěkných vzpomínek je hodně a doufám, že tenhle rok bude ještě hezčí.

Vítkovický gólman Patrik Bartošák zasahuje proti plzeňskému útočníkovi Miroslavu Preisingerovi (číslo 65).

I když statistiky říkají, že vítěz základní části většinou nedojde až na vrchol?

Tak to vůbec nevnímám. Jak jsem říkal, je to všechno v hlavě. Ve čtvrtfinále je osm vyrovnaných týmů. Česká extraliga, což mě pěkně štve (usměje se), je taková, že i když skončíte první, velký rozdíl mezi vámi a osmým není. Soupeře si nevyberete, je to jedno. Musíme hrát naplno, dát do toho všechno a mít štěstí. Doufám, že ho mít budeme.

Koho z tria možných čtvrtfinálových soupeřů - Olomouc, Zlín, Sparta - byste si přál?

Proti každému to bude moc těžké. Nemyslíme na to. V kabině jsme si řekli, že se tím absolutně nebudeme trápit, nebudeme si tím zas... hlavu. Kdo vyjde, ten vyjde a na něj se připravíme.