V Plzni jsme si žili svůj sen, zahřeje gólmana Svobodu

Tedy dva hrdinové loňské prolínací soutěže, která Duklu po třinácti letech vystřelila mezi českou elitu. „Trochu na mě dýchla atmosféra z loňska. A určitě to byly dobré vzpomínky,“ usmívá se Svoboda.

Někdejší host z extraligového Třince, který po postupové sezoně odešel do Plzně, se na západě Čech stal takřka neotřesitelnou brankářskou jedničkou. „Užíval jsem si to. Hned v první sezoně mi dali trenéři hodně prostoru a kluci z týmu mi věřili. Bylo to neskutečné,“ pochvaloval si Svoboda.

Vypadá to, že i když jste na Vysočině strávil pouze rok, Duklu jste sledovat nepřestal. Fandíte jí v baráži na dálku, nebo jste byl na hokeji v Jihlavě v sezoně vícekrát?

Teď jsme se tam dostali podruhé. Byli jsme doma a pak jeli do Plzně, tak jsme to spojili. Předtím jsem byl v Jihlavě při olympijské pauze, za Lukášem Sáblíkem. Jinak nebyl moc čas. Ale baráž jsem sledoval.

A co na její průběh říkáte?

Poté, co kluci prohráli v Litvínově, to mají těžké. Ale myslím, že všichni věří a udělají všechno pro to, aby extraligu zachránili.

Věříte v to? Dvě kola před koncem ztrácí v tabulce třetí Dukla na druhý Litvínov dva body...

Loni se taky rozhodovalo až v posledním utkání. Šli jsme zápas od zápasu, věřili jsme. A vyšlo to. Myslím, že letos to není jiné. Dukla se musí soustředit na každý zápas zvlášť. A věřit tomu. Je to hokej, pořád to může dopadnout jakkoliv.

Zmiňujete loňskou baráž. Když se po roce ohlédnete, jaká byla?

Parádní, ty okamžiky, které jsme zažili, nám už asi nikdo nevezme. Asi je lepší vyhrát extraligu, ale tohle je taky pěkné. My jsme loni nebyli žádní favoriti, žili jsme si svůj sen. A ten se splnil.

Plzeňský brankář Miroslav Svoboda.

Vy jste ale už během baráže měl jasno, že v Jihlavě nezůstanete. Byl jste dohodnutý s Plzní. Jak první sezonu u indiánů hodnotíte?

Bylo to neskutečné. Musím vyzdvihnout práci Rudy Pejchara (trenér plzeňských brankářů). A taky Saši Hyláka (druhý gólman), který sezonu neodchytal, ale celou dobu za mnou stál a podporoval mě. Bez těch dvou by to nebylo takové, jaké to bylo. Tým lidí kolem sebe jsem měl fakt super. Díky nim jsem to měl jednoduché.

Vy si dobrý vztah s kolegou v brankovišti evidentně umíte vytvořit. V Jihlavě jste se skamarádil s Jakubem Škarkem. Jste stále v kontaktu?

Pořád. Byli jsme v kontaktu hodně během sezony a volali jsme si i teď, předtím, než jsem do Jihlavy jel. S Kubou, myslím, máme dobrý vztah. A jak říkám: zažili jsme to spolu loni a myslím, že budeme kamarády i do budoucna. Aspoň v to doufám.

V Plzni se vám dařilo, vyhráli jste základní část a v play-off vás až v semifinále zastavila Kometa Brno. Jak moc mrzí, že to nevyšlo ještě minimálně o krok dál?

Samozřejmě nás to mrzí a ještě nás to asi všechny dlouho mrzet bude. Ale jede se dál. Příští rok se budeme snažit být o to kolo lepší.

Budete u toho i vy? Už v Jihlavě jste se netajil přáním zkusit si zahraniční angažmá, ideálně v zámoří.

Samozřejmě že o tom člověk sní. Ale to už v tuto chvíli není na mně, je to na agentovi. Já mám v Plzni platnou smlouvu, nic mi tady nechybí. Nechávám to, jak to je. Na stole zatím žádná nabídka není. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Podle všeho budu začínat normálně v Plzni. Takže se budu soustředit jen na to.

Loni jste dostal také pozvánku do reprezentace. Je pro vás další metou?

Tak bych to vůbec neřekl. Každá sezona je jiná, my se budeme muset soustředit na to, abychom hlavně dobře odstartovali s Plzní. A abychom vyhrávali hned od začátku, jako loni. Ostatní může přijít. Ale nemá cenu se na to vůbec soustředit. Protože člověk míní, a potom je to úplně jinak. Takže se vyplatí se soustředit jen na začátek sezony.

Bude pro vás příští ročník náročnější? Tuhle sezonu se od vás coby nováčka tolik neočekávalo, mohl jste jen překvapit. Teď už to bude asi jiné...

Už tahle sezona nebyla jednoduchá. Ale nabral jsem spoustu zkušeností. A teď se budu snažit připravit se ještě lépe.

Plzeňský gólman Miroslav Svoboda po inkasovaném gólu od brněnské Komety.

Kromě baráže se v těchto dnech hraje i finále extraligy. Kdo podle vás získá titul? Brno, nebo Třinec?

Těžko říct. Ta série je strašně vyrovnaná, oba týmy mají zkušené hráče ošlehané extraligou, nebo NHL. Takže je to finálová série se vším všudy. Uvidíme, jak to dopadne. Netroufám si tipovat.

Mohlo by dojít i na sedmý zápas?

To se uvidí. Sedmý zápas jsem zažil, když jsme tenkrát v Třinci hráli s Litvínovem. A to už jsou opravdu velké nervy. Těžko říct, jestli něco takového klukům přát. Přeci jen, v Třinci mám spoustu kamarádů, byl jsem s nimi teď na obědě, takže klukům přeji, aby vyhráli. Ale budou to mít těžké.