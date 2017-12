Plzeňský Svoboda: Pokaždé chceme čisté konto. Na kontě už jich má pět

Zatím s nadsázkou platí: Kdo dá v souboji těchto týmů první gól, brankář na druhé straně se může těšit na vychytanou nulu. Plzeňský Svoboda udržel čisté konto už popáté v sezoně. Ale že by byl bez práce, to rozhodně ne.

„Ty naše zápasy byly úplně rozdílné. V září tu Olomouc měla jen třináct střel, u nich jsme pro změnu spali my. Dnes byl důležitý první gól, pak jsme přečkali jejich tlak a ve druhé třetině rozhodli,“ srovnával Miroslav Svoboda, dvaadvacetiletá jednička Škody.

Olomouc dřela až do konce, měla řadu šancí. Kdy vám v utkání bylo nejhůř?

Ve třetí třetině, kdy dvakrát v rychlém sledu v přesilovce střílel Laš. Byl jsem už roztažený a dorážku vytáhl levým betonem. Byla to náhoda. V Jihlavě a minule doma s Mladou Boleslaví jsem o nulu přišel, když jsem dostal blbé góly. Tentokrát se štěstí zase přiklonilo ke mně.

Snažili se vám pak už spoluhráči hodně pomoci, abyste o nulu nepřišel?

My jsme ji chtěli udržet od začátku, tak je to pokaždé. Ale zároveň jsme mančaft, který chce hrát dopředu a střílet góly. Zatím to vychází. Já mám pět nul, Saša Hylák jednu, to je dobrá bilance.

Zakončili jste pětizápasovou domácí sérii, vytěžili jste z ní 12 bodů. Jste spokojení?

Ztratili jsme tři, kdyby nám to někdo řekl před tou sérií, bereme to všema deseti. Jsme spokojení. Bylo by bláhové si myslet, že budeme pořád vyhrávat. I porážky musí přijít. Ale čím rychleji se z nich vzpamatujete, tím lépe.

Zápasy teď šly rychle po sobě, jak jste na tom se silami?

V minulé reprezentační pauze jsem byl nemocný, pak to šlo trošku ztuha. Teď se cítím před další přestávkou dobře. Potrénujeme, s koučem Rudou Pejcharem pracujeme hodně na rozehrávce s hokejkou, v tom mám rezervy. A je tady Saša, který také potřebuje chytat, aby se dostal do tempa. V prosinci a v lednu určitě prostor dostane.

Před pauzou vás ještě v neděli čeká zápas v Hradci Králové, souboj prvního s druhým. Jak se těšíte?

Chystáme se pořád jen na nejbližší zápas. Olomouc jsme zvládli, teď přijde na řadu Hradec. Je dobře, že jsme dnes vyhráli, pojedeme tam v klidu a pokusíme se ještě zvýšit náskok, který na ně máme. Minule jsme tam prohráli v prodloužení, uvidíme, co trenéři vymyslí teď. Ale určitě tam nejedeme prohrát.