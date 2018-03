Plzeňský brankář Svoboda: Vousy si narůst nenechám, snad mi to projde

Hokejová Plzeň znovu ukázala, stejně jako předtím v případech Marka Mazance a Matěje Machovského, že v sázce na mladé gólmany má skvělý „čich“.

Vsetínský rodák Miroslav Svoboda táhl Škodu k Prezidentskému poháru, který převzala po nedělním 52. kole.

Program play off Kdy, kdo a s kým v boji o hokejový titul

„Se základní částí jsme spokojení. Je důležité, že jsme zvládali těžké zápasy. Neprohráli jsme utkání s týmy, které v tu chvíli byly před nebo těsně za námi. Myslím, že i to je před play off důležité a mohla by to být naše výhoda,“ mínil vsetínský rodák Svoboda.

Přesně za deset dnů s Plzní rozehraje čtvrtfinále, soupeře králi základní části určí až předkolo.

Znáte trio mužstev, ze kterých v předkole vzejde váš čtvrtfinálový soupeř - Olomouc, Zlín, Sparta. Kterého z nich byste si přál?

Uvidíme, jak to dopadne. A vlastně je mi to jedno. Na Moravě mám celou rodinu, na Spartu je to zase blízko pro nás i pro fanoušky. Všechny tři týmy jsou velice kvalitní, se skvělými gólmany. Ale my se musíme soustředit hlavně sami na sebe.

Může to vyjít na Zlín, který jste v neděli až na čtvrtý pokus poprvé porazili za tři body. Může i to být důležité, pokud byste se střetli právě s Berany?

To, že jsme je porazili poprvé za tři body, až tak důležité není. Důležitější je, že jsme zvládli takový těžký zápas, to je před play off pozitivní. Já za sebe jsem spokojený.

Když ještě zůstaneme u toho zápasu, nestraší vás vysoký počet vyloučení a dlouhá oslabení?

Poslední dobou s tím máme problémy, na to se musíme pečlivě připravit. Přesilovky budou i ve vyřazovací části rozhodovat. Chceme se na to zaměřit. Na druhou stranu, v play off bývá od rozhodčích trošku jiný metr, faulů moc nebývá.

Po utkání jste převzali Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Z pověrčivosti se jej nikdo z hráčů nedotkl, to byla v kabině jednotná myšlenka?

Já pověrčivý moc nejsem, to zbytečně zamotává hlavu. Šlo to mimo mě. Klidně bych si na něj sáhnul. Ale v tom tady mají samozřejmě přednost starší hráči, ti o tom takhle rozhodli.

Vy asi na rituály moc nejste, že?

Nejsem, z nich už jsem vyrostl. Mám své věci, které v den zápasu dělám ve stejném pořadí, ale to je tak vše. Ani vousy na mně v play off neuvidíte, vadí mi. (smích) A ve vousech to není. Loni v Jihlavě jsme se všichni holili a baráž nám vyšla. Takže doufám, že si to s holou tváří prosadím i tady.

Teprve nedávno skončila olympijská přestávka, teď vás čeká dalších deset dnů čekání na čtvrtfinále. Je to nepříjemné?

Já byl v olympijské pauze dva týdny nemocný, takže mi problémy nedělalo. Bral jsem antibiotika a chtěl jsem se dát co nejdřív do kupy, abych mohl trénovat. Naštěstí jsem stihl i ty tři zápasy na závěr základní části. I teď je pauza nepodstatná. Odpočineme si, potrénujeme a připravíme se co nejlépe.

Udržíte si za tu dobu zdravé sebevědomí?

Já ho mám odmalička docela vysoké... (úsměv) Ale Ruda Pejchar (trenérem brankářů, pozn. aut.) nám na trénincích se Sašou Hylákem a Tomášem Králem dává co proto, myslím, že se s tím popereme dobře.

Když se podíváte na tabulku po základní části, co vás napadne?

Že hlavně na začátku sezony jsme hráli výborný hokej. Kluci dávali spoustu gólů, skvěle nás táhli lídři týmu, ať už to byl Tomáš Mertl, Milan Gulaš nebo Ondra Kratěna. Je strašně znát, když takové borce máte na svojí straně a ne na té soupeřově. Klobouk dolů.

A ostatní týmy? Chomutov bude hrát play out, Spartu čeká předkolo, to se nečekalo.

Ukázalo se, že extraliga prostě není jednoduchá soutěž. Každý dělá všechno pro to, aby vyhrával a každý může porazit každého. Někomu se to asi nepovedlo tak nastartovat. Ale to mi nepřísluší hodnotit, to ať dělají jiní.