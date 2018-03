Prostě zkusím Čiliaka přechytat, naplánoval si plzeňský gólman Svoboda

„Můžeme se bavit o tom, že Liberec by byl v semifinále možná unavenější než Brno. Ale co si přát lepšího, než sérii s Kometou! Jsem mladý kluk a já se na tu sérii strašně těším,“ prohlásil 23letý Svoboda.

Semifinále začne v sobotu a v neděli dvěma zápasy v Plzni.

To vás trenér gólmanů Pejchar nechtěl nechat odpočinout?

Naopak, spíš jsem si ten trénink vymyslel já. Jsem rád, že Ruda kvůli mně přišel. Mě ty volné dny spíš rozdrbou. Takže vítám, že jsem si ten den takhle vyplnil a dal si do těla.

Dá se ještě teď v tréninku vymyslet něco speciálního?

Není co vymýšlet. Byl to takový srpnový trénink. Osahat si základní věci, potrénovat práci s hokejkou, oživit fyzičku. Během play off už se moc netrénuje, je to o hlavě.

Dvě statistiky před semifinále: vy máte za sebou 140 minut bez gólu, Kometa vyhrála i s loňskou sezonou v play off deset utkání v řadě. Co říci na ta skvělá čísla?

Že je před námi nová série a nic neznamenají. Každý zápas začíná od nuly, stačí jedna střela a čisté konto je pryč. Ale je pravda, že když nedostaneme gól, tak vyhrajeme a s tím do každého zápasu půjdeme. Rozhodovat bude každá chyba, stejně jako jsem zažil loni v baráži s Jihlavou. Připravím se co nejlépe.

Těšíte se i na souboj s brankářem Markem Čiliakem, který ve čtvrtfinále vymazal Vítkovice?

Je to vynikající gólman. Já se ho prostě budu snažit přechytat. Bude to hodně sledovaná série, asi v tuhle chvíli nemůže být nic většího.

V čem je Čiliak specifický? Během sezony má občas výkyvy, ale v play off je vynikající...

Já nevím, jestli výkyvy... Extraligu chytá dlouhá léta, nejde chytat sedm let pořád stejně. Na play off se umí evidentně skvěle připravit, loni Kometě vychytal titul a to není málo, nikdo mu to už nevezme. Ale já se ho letos budu snažit porazit a věřím, že máme takové střelce, že mu nějaké góly dáme.

Na co si dát největší pozor?

Na všechno. Mají střelce, dobré přesilovky, zkušenosti... Musíme být připravení na cokoliv.

V základní části všechny zápasy s Brnem skončily rozdílem jediného gólu, dvakrát rozhodlo prodloužení, jednou nájezdy. Jak si ta utkání vybavujete vy?

Byla to vždycky přestřelka. A bavili jsme se o tom zrovna s Rudou Pejcharem, že já do těch zápasů šel vždycky s nějakým zdravotním problémem. Teď si tedy hlavně přeji, abych zůstal zdravý. A nemáme se čeho bát, chceme Kometu porazit.