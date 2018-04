Česká osmnáctka už facku dostala. Šampionát začne se Slovenskem

„Slováci jsou zarputilí, budou bojovat a nedají nám jediný puk zadarmo. Mají kvalitního brankáře, na to si musíme dát pozor. Očekávám od nich obětavý výkon,“ nepodceňuje soupeře český útočník Jakub Lauko.

Ten se všemi spoluhráči a trenéry sledoval úvodní vystoupení Slovenska na šampionátu, které přes bojovný výkon nestačilo na Finsko a prohrálo 2:5.

Český tým naznačil možnosti na srpnovém Memoriálu Ivana Hlinky, kde skončil druhý.

„Jádro týmu je pořád spolu, máme tady nejlepší hráče z kategorie. Už se nemůžeme dočkat, až turnaj začne. Bude to pro nás obrovská zkušenost a skvělý zážitek,“ tvrdí před šampionátem útočník Jan Jeník.

Reprezentantům do 18 let se nicméně nepovedla generálka, když podlehli Bělorusku 2:4. „Byla to pro nás facka. Asi jsme k utkání nepřistoupili správně a podle toho to dopadlo. Na druhou stranu je snad dobře, že k tomu došlo ještě před turnajem,“ doufá Lauko.