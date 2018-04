Těžce slepovaná.

Taková je podle Josefa Jandače, kouče národního týmu, soupiska pro světový šampionát. Vybral tři brankáře, osm obránců a patnáct útočníků.

„Hlavně s obránci jsme měli problém, zranilo se jich velké množství,“ přiznal Jandač, že skládání zadních řad bylo pro množství omluvenek a zdravotních trablů vskutku náročné.

Tuto situaci dokreslila i nehoda ze středečního tréninku, kdy Frk svou tvrdou střelou vyřadil vítkovického Lukáše Kloka. Dopředu se omluvili například Tomáš Kundrátek, Jakub Nakládal a Jan Kolář (všichni KHL).

Lídrem defenzívy by měl být Radko Gudas z Philadelphie, jemuž loni mistrovství světa opravdu sedlo a získal si respekt u expertů i fanoušků. „Věříme, že jeho přítomnost bude znát,“ doufá Jandač.

Hrachovina nahradí Furcha

Na nečekanou změnu došlo mezi třemi tyčemi.

Jandáč musel sáhnout do zdánlivě jasného brankářském trojlístku. Trio Pavel Francouz, Dominik Furch a David Rittich se rozpadlo, protože Furch neakceptoval roli trojky.

„Jeho postoj chápu, upřednostnil přípravu na další sezonu. V pozici třetího brankáře navíc už na mistrovství světa byl,“ řekl Jandač. Místo Furcha bere Dominika Hrachovinu, který poslední roky září ve Finsku.

Třiadvacetiletý Hrachovina je jediným hráčem ve výběru bez reprezentačního startu.



Gólmanská hierarchie je pro start MS jasně daná. Na Ritticha, který v závěru Euro Hockey Tour dvakrát zazářil, zatím zbude post dvojky. „Jako jednička v brance nastoupí Francouz,“ ujistil Jandač.

Plekanec posílí útok

Slibně vypadá ofenzíva, kterou posílil i veterán Tomáš Plekanec. Kapitánské céčko ovšem nedostal, patří jinému z ostřílených reprezentantů - Romanu Červenkovi, jedinému světovému šampionovi ve výběru.

Kouč o ambicích čeho chce Jandač na MS dosáhnout? „Nechci dělat velkohubá prohlášení o cestě za medailí, ale samozřejmě bychom nějakou rádi přivezli. Tým jsme ale museli hodně lepit.“

„Tomášovy účasti si velmi vážím, byli jsme s ním v kontaktu do poslední chvíle a dnes nám dal jasně vědět, že na světový šampionát pojede,“ těší Jiřího Fischera, generálního manažera reprezentace.

„Měli jsme potíže na pozici centra, takže jsem rád, že Tomáš jede. Má za sebou výborné play off a dost zkušeností. Bude nejzkušenějším borcem, absolvoval nejvíc turnajů a pomůže mladým klukům,“ vyjmenovává Plekancovy přednosti Jandač.

Jandač povolal i Tomáše Hyku, který dohrál na farmě Vegas. Během sezony stihl za Vegas deset startů v NHL. “V záložním týmu hrál výborně. Slibujeme si, že nám přidá na rychlosti," věří Fischer.

Frkův výkon se nelíbil

Prostor dostávají osmnáctiletí Kaut s Chytilem a také o rok starší Nečas. Trenérský kolektiv naopak nepřesvědčil Filip Zadina.

„Je to šikovný hráč a doufáme, že v budoucnu bude jezdit na reprezentační akce, v přípravě nás ale zcela nepřesvědčil, že by měl mužstvu dostat nějakou roli,“ vysvětloval Jandač.

Podobně to bylo také s Frkem, který se na podzim prostřílel do NHL. „Upřímně, jeho výkon se nám moc nelíbil. V přesilovkách, kde jsme chtěli využít jeho střelu, to od něj nebylo ono,“ řekl kouč, pro kterého bude MS v Kodani rozlučkou s národním týmem.

Nedostalo se ani na Filipa Chlapíka, který stihl za Ottawu odehrát už 20 zápasů. „Dali jsme mu taky šanci, ale na mistrovství světa to nebylo. Byli tam další hráči, třeba Kaut nás přesvědčil víc,“ uvedl Jandač.

Přiletí Šimek?

Jandač stále sleduje situaci v zámoří, myslí si na obránce Radima Šimka. „Existuje určitá šance, že ho San Jose pustí.“

Ofenzivně laděný bek se totiž zatím nevejde do kádru San Jose, které hraje druhé kolo play off NHL. Otázkou zůstává, zda si ho klub raději nepodrží v záloze pro případ, že se někdo z dalších beků zraní.

V úvahu připadají pro reprezentaci i Jakub Jeřábek z Washingtonu nebo Libor Šulák, působící na farmě Detroitu.¨

Čeští hokejisté dostali po dnešním návratu ze Švédských her volno, opět se sejdou ve středu v Praze a o den později odletí do Dánska.

V Kodani se v základní skupině A postupně utkají se Slovenskem, Švédskem, Švýcarskem, Ruskem, Běloruskem, Francií a Rakouskem. První zápas je čeká v sobotu od 20:15.



Nominace českých hokejistů na světový šampionát v dánské Kodani Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), David Rittich (Calgary/NHL), Dominik Hrachovina (Tappara Tampere/Finsko) Obránci: Radko Gudas (Philadelphia/NHL), Michal Moravčík, David Sklenička (oba Plzeň), Martin Pláněk (Hradec Králové), David Musil (Třinec), Filip Pyrochta (Liberec), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Útočníci: Martin Nečas (Kometa Brno), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Martin Kaut (Pardubice), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Červenka (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Radek Faksa (Dallas/NHL), Roman Horák (Podolsk/KHL), Filip Chytil (NY Rangers/NHL), Dmitrij Jaškin (St. Louis/NHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Tomáš Hyka (Vegas/NHL), Tomáš Plekanec (Toronto/NHL)