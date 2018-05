MS V HOKEJI

To přesně za rok, zjeví-li se hokejové mančafty ze šampionátu doma na letišti, bude místo euforie známka břídilství. U konce budou teprve základní skupiny a osm celků bude s nadějí stále doufat, že si proklestí cestu přes čtvrtfinále až k medaili.

Doba, kdy se hokejisté laskají s trofejí pro mistry světa, už se blíží červnovému termínu. Je to tak správně?

Ač není olympijská sezona, začíná mistrovství světa na Slovensku bez racionálního vysvětlení 10. května. Zatímco první zlato pro Česko se v roce 1996 zrodilo 5. května, teď bude tento den kouč Říha (Pešán či Varaďa) skládat nominaci.

S nadsázkou se dá říct, že se blíží doba, kdy se z mistrovství světa v ledním hokeji stane hokej letní a kdy trenéři budou držet místo na soupisce i finalistům Stanley Cupu.

I když... V roce 2020 se zase bude začínat 1. května a o rok později to bude 7. května. Až se chce věřit jednomu funkcionáři, který o pozdním slovenském začátku řekl: „Myslím, že prostě jen soudruzi z IIHF někde udělali chybu.“

Nejde ale jen o začátek, nýbrž i délku. I letošní turnaj ukázal, že tu zdaleka není 16 týmů, které umějí hrát hokej na úrovni, a že sedm zápasů ve skupině, z nichž jsou dva až tři víceméně o ničem, je čiré milosrdenství. Vždyť i fotbalové Euro ještě nedávno hrálo 16 mančaftů - a to je fotbal někde jinde.

Ano, hokej už naštěstí není jen sportem šesti zemí, což letos dokazují stříbrné úspěchy Němců a Švýcarska, ale bohužel ani ne šestnácti, jak dokazují výkony Koreje a Běloruska.

Radost z gólu si korejští hokejisté v 7 zápasech na letošním MS užili 4krát, inkasovali 48krát. Je to důstojná vizitka účastníka šampionátu?

Mezinárodní federace IIHF se zaklíná, že vyšší počet týmů slouží k hokejové expanzi, že přinese zisk, ale... S Koreou, Běloruskem, Rakouskem či Francií nepřijely do Dánska tisíce věrných a pochybuji, že přenosy v jejich zemích trhají peoplemetry.

I čeští příznivci přijeli ve velkém na první víkend (Slovensko, Švédsko a Švýcarsko), na nezajímavý konec skupiny už ne. Jsou to důkazy, že by si šampionát zasloužil řez. Takový, po kterém by zůstalo 12 mužstev, turnaj se o tři čtyři dny zkrátil a přibylo více vypjatých zápasů.