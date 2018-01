Američtí obhájci budou hrát na MS 20 jen o bronz, nestačili na Švédsko

Švédové, kteří si jako jediní drží na turnaji neporazitelnost, mohli v bezbrankové úvodní třetině udeřit především v osmé minutě při Peekeově vyloučení. Proti Nylanderově dorážce zasáhl brankář Woll a sudí Nikolic a Wiegardem si ještě situaci prověřili u videorozhodčího. Největší šanci USA měl také při přesilovce při Lindströmově trestu Anderson.

V úvodu druhé části Švédové nepotrestali Jonesovo vyloučení a před polovinou utkání nepřekonal Wolla v dobré pozici ani Jonsson Fjällby. Gustavsson si zase poradil s Brownovou šancí a na druhé straně zahrozil Dahlin.

Ve 34. minutě se při Sambergově trestu už radovali Švédové. Pettersson se trefil z levého kruhu přesně do protějšího horního rohu Wollovy branky. Vyrovnat se nepodařilo Jonesovi a ani těsně před druhou pauzou při Brännströmově pobytu na trestné lavici Mittelstadtovi.

V závěrečném dějství se Švédové nejdříve ubránili při Brännströmově trestu a ve 47. minutě zvýšili po parádní spolupráci Karlströma s Anderssonem v přečíslení. Při Lindströmově trestu se Monténův tým prosadil hned dvakrát v oslabení. Nejdříve Woll nestačil na přesnou ránu Steena a pak jej vyhnal z branky povedenou střelou Jonsson Fjällby.

Náhradník Oettinger už ve zbytku utkání neinkasoval, domácí sice finišovali, ale marně. V 53. minutě při Anderssonově trestu sebral Gustavssonovi čisté konto Bellows a tři minuty před koncem se při power play prosadil Tkachuk.

Elitu opouští Bělorusko

Bělorusko sestoupilo po roce zpět do skupiny A divize I mistrovství světa hokejistů do 20 let. Po úterní porážce 4:5 dnes Bělorusové v druhém utkání o udržení na světovém šampionátu v Buffalu podlehli Dánsku 2:3 po samostatných nájezdech a sérii prohráli 0:2 na zápasy. Mezi elitou je za rok na MS v kanadských městech Vancouveru a Victorii nahradí Kazachstán.

Dánové v úterý otočili duel v poslední minutě z 3:4 na 5:4 a dnes vstoupil pátý tým minulého šampionátu v Montrealu a Torontu do utkání dobře. V polovině úvodní třetiny jej dostal do vedení Daniel Nielsen a za 96 sekund zvýšil Jonas Röndbjerg.

Momentka ze souboje o udržení Bělorusko vs. Dánsko (bílá).

Bělorusové se vrátili do hry před polovinou třetí třetiny. Nejdříve v 49. minutě při přesilovce pěti proti třem snížil Maxim Suško a za 46 vteřin zužitkoval pokračující klasickou početní výhodu Ilja Litvinov. V nájezdech ale Dánové vyhráli 4:2, vítězný gól si připsal Jacob Schmidt-Svejstrup.

Kazachstán, který Bělorusy vystřídá, se mezi elitou představí poprvé od roku 2009. Postup si vybojoval na turnaji hraném ve francouzských městech Courchevel a Meribel od 10. do 16. prosince. Vyhrál s 13 body z pěti zápasů a o bod předčil druhé Lotyšsko.