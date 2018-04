Útočníci Nečas a Jaškin přiletí za českým týmem na Švédské hry

Hokej

Zvětšit fotografii Martin Nečas z Brna oslavuje gól proti Třinci. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

dub 26 2018

Útočníci Martin Nečas a Dmitrij Jaškin, kteří kvůli nemoci neodcestovali ve středu s týmem, přiletí v pátek do Stockholmu za hokejovou reprezentací na Švédské hry. Zasáhnout by pak měli do nedělního utkání proti Rusku.

Devatenáctiletý Nečas čeká již delší dobu na svou reprezentační premiéru. Po vítězném extraligovém finále, v němž Kometa porazila Třinec 4:1 na zápasy a obhájila titul, mu byla nasazena antibiotika, kvůli nimž neodletěl.

„Uvidíme, jak se bude jeho zdraví vyvíjet ve středu, čtvrtek a pátek. Dveře na šampionát se mu nezavírají, ale zdraví je prioritou a podle toho se budeme rozhodovat dál,“ uvedl před středečním odletem mužstva generální manažer reprezentace Jiří Fischer. „Přicestují za námi oba s Jaškinem v pátek. Chceme, aby šli na led a uvidíme, že bychom je pak nasadili do nedělního zápasu. Do toho sobotního asi ne,“ řekl hlavní kouč Josef Jandač po dnešní porážce 1:3 v Södertälje s domácím Švédskem. Češi na úvod nestačili Švédům čtěte zpravodajství „Naopak ostatní kluci, kteří dnes nehráli, kromě těchto dvou, tak do sobotního utkání určitě nastoupí,“ nastínil Jandač změny před sobotním kláním s Finskem. Mezi 31 hráči, kteří odcestovali na sever Evropy k turnajové generálce před mistrovstvím světa, byli tři gólmani, 11 beků a 17 útočníků, přičemž obránce Adam Polášek měl podle původních plánů trenérů s týmem s ohledem na zdravotní komplikace pouze trénovat. Ještě před startem turnaje vypadl bek Lukáš Klok, který při středečním tréninku utrpěl zlomeninu zánártní kosti a Švédské hry i boj o šampionát pro něj skončily. Doma zůstali obránci Ondřej Vitásek, Vojtěch Mozík a útočník David Kaše, kteří se potýkají se zraněními. Všichni však nadále figurují v kádru, jenž se chystá na světový šampionát.