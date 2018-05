Nečas má pohmožděné rameno a kyčel poté, co v prodloužení utkání se Slovenskem zakopl o protivníkova brankáře Čiliaka a prudce narazil do mantinelu. Nyní je v klidovém režimu a zatím není jisté, kdy ho zdravotní limit pustí zpět do hry. Ukázat by se mělo v průběhu týdne.

„Proti Švédsku hrát stoprocentně nebude a bojím se, že to nebude jen pro zítřek. Dal si hlavou do mantinelu a nebyl svůj,“ řekl v sobotu kouč Josef Jandač.



„Martin se při nekoordinovaném pádu na mantinel poranil na pravém rameni a pravém kyčelním kloubu. Zřejmě došlo k prudkému záklonu krční páteře, takže jsem si vyžádal vyšetření v nemocnici. Vrátili jsme se kolem půl třetí ráno, ale zaplaťpánbůh s negativním nálezem, co se týče vážnějšího poranění,“ pravil v neděli ráno lékař týmu Dušan Singer.

Češi dokonali obrat proti Slovensku a díky trefě Dmitrije Jaškina slavili triumf 3:2 v prodloužení. Oproti sobotnímu utkání nenastoupí v české brance Pavel Francouz, ale dvojka David Rittich. Jinak se soupiska měnit nebude.

MS v hokeji 2018 Program a výsledky

„Řekl bych, že to s jedenácti útočníky zvládneme. V noci jsme se o tom po zápase dlouho bavili a uvědomujeme si, že to pro některé hráče bude zápřah. Ale budeme točit víc centrů, jindy zase víc křídel. To se nedá nic dělat,“ reagoval asistent Jaroslav Špaček po ranním rozbruslení.



Švédové sehráli svůj první zápas na MS už v pátek, Bělorusko porazili jednoznačně 5:0.