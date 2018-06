Haška s Vokounem dostal na vrchol. Teď prcek s „půllitry“ slaví Stanley Cup

Na první pohled Korn působil (a působí) trochu komicky.

„Kvůli drobné postavě a půllitrům v brýlích se mu v kabině všichni smáli. Já tolik ne, přece jen jsem byl jeho přímý podřízený,“ vzpomíná Kornův nejslovutnější učeň Hašek.

„Když jsem dostal laciný gól, tak do něj kluci šili o to víc,“ pokračuje se smíchem.



Jedním dechem ale dodá, že má Korna moc rád a že s ním dodnes udržuje kontakt. „Pomohl mi zlepšit se," dodává vážněji.

Haška nepředělával

Česká legenda se potkala s přemýšlivým Američanem v devadesátých letech v Buffalu, ještě v časech, kdy měl Hašek daleko k prestižním trofejím a pohádkové gáži.

V té době se do něj mnozí strefovali. Jeho akrobatický styl staromilce provokoval, přišel jim bláznivý a neúčinný. V Chicagu, kde soupeřil o každou minutu na ledě s opěvovaným Kanaďanem Edem Belfourem, se pardubického hubeňoura snažili předělat.



Kdo je Mitch Korn V roce 1991 začal jako kouč gólmanů působit v Buffalu, od sezony 1998-1999 spolupracuje s hlavním trenérem Barrym Trotzem, nejprve 16 let v Nashvillu, poté ve Washingtonu. Gólmani pod jeho vedením získali pět Vezinových trofejí, dvě Hartovy a jeden Stanley Cup. K tomu si opakovaně zahráli All-Star Game a pronikli do All-Star Teamu.

To Korn Haškovo chytání respektoval.

„Mitch se mě nesnažil přeučovat, zaměřili jsme se na bruslení a na to, abych nezapomínal vyjíždět proti střelcům. Chtěl, abych měl tělo natočené vždy proti střele, to byl jeho zásadní postřeh,“ vybavuje si vítěz šesti Vezinových trofejí.

Přitom s tím, že jednou bude pravidelně vyhrávat cenu pro nejlepšího gólmana NHL, při výměně do Buffala nepočítal.

„To mi spíš věřil Mitch, který ode mě hodně očekával,“ vzpomíná Hašek, jemuž se za Kornova vedení podařilo vyhrát čtyři Veziny. Pod další se Korn podepsal předloni ve Washingtonu, kde cepuje Holtbyho.



Kornovy děti

„Určitě to není náhoda. Má své kvality a ukazuje to v NHL už takřka třicet let. Sám sice jako gólman nikdy nechytal špičkově - už jen kvůli své postavě a brýlím, kvůli kterým by puk ani neviděl (Hašek se rozesměje), ale řemeslu nadmíru rozumí,“ tvrdí olympijský vítěz z Nagana.



„On je dokonalý příklad toho, že nemusíte být skvělý brankář, abyste se mohl stát dobrým trenérem. Pokud by měl někdo posoudit, co bude z mladého gólmana, dal bych hodně na jeho názor,“ dodává na adresu šedesátiletého odborníka.



Ostatně k šedesátinám loni Hašek poslal Kornovi zdravici, nyní mu napsal jako jeden z několika stovek gratulantů blahopřání k zisku Stanley Cupu.

Hašek je jedním z Children of the Korn, tedy „Kornových dětí“. Věhlasný guru spolupracoval se spoustou gólmanů, mezi naprostou špičku pomohl také Tomáši Vokounovi s Pekkou Rinnem, za mnohé mu vděčí i Mike McKenna či Carter Hutton.

Změnil mi život

„Když jsem ho viděl, jak přebírá pohár, vlily se mi do očí slzy,“ říká McKenna, v současnosti trojka Dallasu. „Je jedním z nejvlivnějších brankářských koučů všech dob."

„Já jsem si počkal, až zvedne Stanley Cupu. Před pár lety mi dal v Nashvillu šanci a změnil mi tím život,“ vyznal Hutton, dvojka St. Louis.



„Hrozně mu to přeji. Vedl spoustu špičkových gólmanů, podepsal se pod pěknou várku trofejí, ale pohár mu chyběl,“ gratuluje Rinne, patrně nejlepší brankář této sezony a dlouholetá opora Nashvillu.

Korn si vychoval několik nástupců, inspiroval mnoho epigonů. Jeho porozumění brankařině se tak šíří dál. „Je neskutečně chytrý, má brankářský instinkt," smeká před ním Hašek.



Jejich cesty se rozešly v roce 1998, i o dvacet let později ale jejich přátelství trvá.