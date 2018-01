Boleslavská bída. K play-off se přiblížil hladovější Liberec

Přátelák před sezonou? Zhruba tak nějak vypadal nedělní výkon boleslavských hokejistů v úvodu důležitého extraligového souboje s Libercem.

Pasivita, nedostupování protihráčů, nulový důraz před vlastním brankovištěm, bezkrevný výkon. Za chvilku to bylo 0:3 a fanoušci z nedalekého Liberce se na tribunách pustili do hlasitých oslav.

Boleslavi zbývá odehrát do konce extraligy Plzeň – Boleslav 30. 1.

Boleslav – Vítkovice 2. 2.

Litvínov – Boleslav 4. 2.

Boleslav – Hradec 6. 2.

Boleslav – Olomouc 28. 2.

Sparta – Boleslav 2. 3.

Boleslav – Třinec 4. 3.



Poznámka: Extraliga bude před posledními třemi koly přerušena olympijskou přestávkou.

„Musím se omluvit fanouškům za náš výkon v první třetině. Ten ale bohužel rozhodl celý zápas. Proti tak dobrému celku, jakým je Liberec, se pak utkání těžko otáčí,“ řekl boleslavský asistent trenéra Boris Žabka.

Aby bylo jasno, o co tady šlo. V extralize chybí do konce základní části pár kol a týmy ve středu tabulky šturmují, aby nechyběly minimálně v předkole play-off. Mezi šestou Olomoucí a dvanáctou Boleslaví je rozdíl pouhých sedmi bodů, ze spodních příček pospíchá do vyřazovacích bojů také Liberec.

Pro Boleslav je navíc regionálním rivalem, proto se čekalo strhující derby. Jenže boleslavští borci naprosto postrádali šťávu, jako kdyby mělo auto ze škodovky přiškrcený přívod benzinu.

„Hlavně střílíme strašně málo gólů. Všichni to víme, ale nedaří se to změnit,“ uvedl boleslavský útočník Radan Lenc.

Zrovna on ve svých šancích neukázal příliš kreativity. Třeba když po pěkném sklepnutí od Urbana bezhlavě pálil z nepříliš vhodného úhlu, přestože měl po levé ruce před prázdnou bránou spoluhráče Jakuba Klepiše. „Zpátky už to nevezmu,“ utrousil Lenc. „Oproti jiným zápasům jsme ani moc šancí neměli. Liberec nás do nich nepustil.“

Boleslav za stavu 0:3 vystřídala gólmany, Brandon Maxwell se po třetím inkasovaném gólu znatelně zlobil na spoluhráče a odjel na střídačku. Jeho náhradník Jan Růžička sice už další branku nedostal, jenže Liberec ani neměl důvod, aby se za dalšími trefami hnal. Hrál spíš chytře, důsledně bránil střední pásmo a ukazoval domácím, kdo je pánem poslední lednové neděle.

„Odehráli jsme organizovaný a bojovný zápas podpořený vynikajícím výkonem brankáře Willa. Domácím jsme nedali žádnou šanci,“ věděl liberecký kouč Filip Pešán.

Mladá Boleslav se potřebuje bleskově vzpamatovat. Před pár dny procházela úspěšnou sérií, jenže včerejší výkon patřil k nejhorším v sezoně. A to v době, kdy se to vůbec nehodí, protože hrozba pádu do play-out straší doslova za rohem.

„Ještě tam máme nějakých sedm zápasů a každý z nich bude velice těžký. Jsme v pozici, kdy musíme brát každý bod, nejlépe všechny tři. Zápas začíná za stavu 0:0 a my do toho půjdeme naplno,“ slibuje Radan Lenc.