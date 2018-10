Mladá Boleslav předvedla obrat proti lídrovi. A teď chce nabrat páru

„Obětavost, padání do střel a týmový výkon. To dnes byly důvody, proč jsme si šli za výhrou o malinko více než soupeř,“ shrnul stručně komentář mladoboleslavský asistent Pavel Patera, který společně s Miloslavem Hořavou a Radimem Rulíkem přišel k mužstvu teprve před týdnem.

Na úvod zapsali porážky s Olomoucí a se Zlínem, proti Hradci už nutně potřebovali získat body, aby tým dostal větší klid na práci. A třeba i na nácvik přesilovek, které utkání rozhodly. „Přesně tak, dávali jsme z nich góly, což je klíč i k dalším zápasům,“ podotkl Patera.

Není to tak jednoduché jako jedna věta. Početní výhody a nevýhody, to včera skutečně byla podstata zápasu.

Boleslav do něj vstoupila nekoncentrovaně, sbírala jedno vyloučení za druhým, a když obdržela trest za špatné střídání, vypadalo to až komicky, protože kvůli stejnému prohřešku pykala minule ve Zlíně hned dvakrát.

Klíčová minuta

Hradec mohl litovat, že ze série přesilovek v první třetině nedokázal profitovat. Když se pak zápas překlopil do své druhé poloviny, už byl jednoznačně horším kolektivem. „Klíčem bylo, že jsme v první třetině ubránili čtyři pět oslabení a kluky to nastartovalo,“ souhlasil asistent Patera.

Domácím se ulevilo během minuty, k otočce výsledku zavelel kapitán Michal Vondrka a hned po něm poslal puk pod břevno i Dominik Pacovský. Rázem to byla úplně jiná Boleslav.

„Dnes byla lepší a bojovnější,“ uznal hradecký asistent Petr Svoboda. „My jsme shořeli na neproměňování šancí.

Kdyby se nám povedlo zvýšit na 2:0, tak už by se zápas odvíjel jinak. Naopak se to otočilo ve druhé třetině, kdy jsme zase měli hodně vyloučených my a v oslabení jsme dostali gól,“ litoval Svoboda.

To byla nádhera

Ve 44. minutě se vítězům povedla akce, jakou by příznivci chtěli vidět co nejčastěji. Pavol Skalický v útočném pásmu posunul puk na Jakuba Klepiše, ten naznačil pohyb doleva a přitom poslal nezištně puk na druhou stranu. Na Davida Šťastného už zívala odkrytá brána.

Parádní gól, parádní výsledek, ale Boleslav i po něm zůstává v tabulce až předposlední.

„V tuhle chvíli si nechceme určovat žádné konkrétní cíle. Snad jen snaha srovnat se, zkonsolidovat kádr i hru. Musíme se teď zkrátka zaměřit na sebe. Teprve potom se rozhlížet kolem,“ uvedl hlavní boleslavský kouč Miloslav Hořava.

Los nyní Boleslav snadný nemá, dvakrát za sebou míří ven, na svém stadionu se ukáže až 30. října.

Tak snad už tým konečně nabere pořádnou páru.